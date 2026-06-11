El TSJA suspende temporalmente la concertación del Bachillerato en Aragón

Concentración de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha resuelto suspender, de forma temporal, la concertación del Bachillerato en la Comunidad, después de estimar las medidas cautelares solicitadas por 17 entidades en defensa de la escuela pública.

Así lo han confirmado desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fapar), que han emplazado a una rueda de prensa esta misma tarde para dar más detalles al respecto.

Fuentes del Gobierno autonómico han indicado que, en estos momentos, los servicios jurídicos están estudiando la resolución del TSJA y que se pronunciarán al respecto "una vez se haya analizado a fondo la resolución judicial".

El Gobierno de Aragón aprobó el pasado mes de abril la orden que habilitaba por primera vez la posibilidad de suscribir conciertos educativos con centros privados para las enseñanzas postobligatorias de Bachillerato en la Comunidad, en una medida que desde PP y Vox han justificado por tratarse del cumplimiento de una medida recogida en su programa electoral y por considerar que favorece la libertad de elección de las familias.

Sin embargo, la concentración del Bachillerato ha generado desde el primer momento un importante movimiento de rechazo en la enseñanza pública, hasta el punto de convocar una huelga educativa los pasados 18 y 19 de mayo, que culminó con manifestaciones en las calles de Zaragoza y otras ciudades aragonesas.

Las entidades en defensa de la escuela pública han venido criticando lo que ven cono un "desvío" de recursos públicos a centros privados y alertando de "consecuencias irreversibles" para la enseñanza pública.

"GRANDÍSIMA NOTICIA"

Las primeras reacciones han llegado en las redes sociales. Así, el PSOE Aragón ha calificado, en su cuenta en la red social 'X' --antes 'Twitter'-- de "grandísima noticia" la decisión judicial y ha remarcado: "En Aragón, el dinero público para la educación pública".

Por su parte, CHA ha incidido en que la Justicia "da la razón a la comunidad educativa" y ha avanzado que seguirán defendiendo que "todo el dinero público debe ir para la educación pública".

El portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes, Tomás Guitarte, ha recordado que su partido formaba parte de los recurrentes y ha celebrado que "hoy es un buen día para la libertad de elegir estudiar con calidad vivas donde vivas".