Turespaña abordará en su convención anual, en Zaragoza, el turismo internacional como palanca de transformación

Presentación de la VI Convención Turespaña, que tendrá lugar en Zaragoza a finales de octubre - DANI MARCOS

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La VI Convención Turespaña 2026, que se celebrará en Zaragoza del 20 al 22 de octubre en el Palacio de Congresos, abordará el turismo internacional como palanca de transformación del modelo turístico en España.

"Es decir, la selección de la demanda de turistas internacionales tiene un impacto directo en el territorio, en la convivencia entre turismo y ciudadanía y desde Turespaña queremos abrir ese debate", ha sintetizado el director general de Turespaña, Miguel Sanz, quien junto a la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, han presentado este evento.

Sara Fernández ha destacado que la celebración de la Convención en Zaragoza "supone una oportunidad inmejorable para poner en valor todo lo que nos hace únicos: nuestra historia bimilenaria, nuestro rico patrimonio, una gastronomía reconocida y, sobre todo, la nobleza y hospitalidad de los zaragozanos". "Mostraremos nuestro rico patrimonio, gastronomía y la hospitalidad de nuestra gente".

En rueda de prensa, Miguel Sanz, ha abundado en que la finalidad es "profundizar" en ese debate para mejorar, junto con todo el sector turístico, tanto público como privado, el modelo turístico de España.

Ha argumentado que la elección de Zaragoza para hablar de internacionalización radica en que esta ciudad española "es un destino que lo tiene todo, como unas infraestructuras de comunicaciones "inmejorables" y que tiene que dar salto a la internacionalización de su demanda turística.

"Esto es lo que se quiere hablar en Zaragoza y con los protagonistas, con la gente de Zaragoza, de Aragón y del resto de España". Para lograrlo se ha organizado un programa que refleja "cómo el turismo internacional es una palanca de transformación y encaja con la estrategia España Turismo 2030, aprobada recientemente, que "reclama que el turismo sea un elemento de mejora y transformación del modelo económico en general y focalizado en el turismo en particular", ha subrayado.

La estrategia España Turismo 2030 se ha hecho con el consenso, tanto de los territorios, de las distintas administraciones públicas, el Gobierno central y el sector privado, ha detallado Sanz.

TENDENCIAS DE VIAJE

El diagnóstico se ha aprobado por el Consejo de Turismo Español (CONESTUR) y reclama precisamente que el "turismo sea un elemento de mejora y transformación de nuestro modelo económico en general, focalizado en el turismo en particular", ha reiterado.

La VI Convención Turespaña 2026 la inaugurará la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la y secretaria general de Turismo de la Agencia Especializada del Sistema de Naciones Unidas para el Turismo; y la presidenta y CEO del World Travel and Tourism Council, Gloria Guevara, que es la asociación del sector privado turístico mundial.

En ese empeño de hablar de internacionalización, Miguel Sanz, ha avanzado que uno de los paneles contará con la participación de los presidentes de las asociaciones de agencias de viaje y touroperadores de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que son tres de los mercados emisores "más importantes para España y también para Aragón y para Zaragoza".

En este panel se darán a conocer las tendencias de viaje en sus mercados y cómo desde España se puede acceder mejor a los canales de distribución de experiencias, productos turísticos españoles y mejorar así la internacionalización en esos mercados.

Otra mesa de debate será con responsables turísticos de otros países porque "queremos saber y aprender cómo también desde España y desde otros países nos coordinamos para mejorar el modelo turístico no solamente español, sino el modelo turístico internacional español", ha diferenciado.

La industria del turismo es "global" y de las que más crece en todos los países, aunque hay unos cambios de parámetros "enormes" en los últimos años, que tienen que ver con la sostenibilidad tanto medioambiental, como social, económica o la introducción de nuevas tecnologías en todos los ámbitos económicos.

Asimismo, se busca conocer cómo otros países se están enfrentando a estos retos y cómo se está haciendo también la coordinación entre los distintos gobiernos para abordar esos retos. Para ello, se contará con la participación del CEO de la European Travel Commission, Eduardo Santander, que es la asociación de 35 países europeos y europeos que trabajan en organizaciones nacionales de turismo europeas entre las que están las de la Unión Europea pero muchas otras más.

PLAN MARCO

Un aspecto que le hace especial Ilusión a Miguel Sanz, según ha revelado, es presentar en Zaragoza el Plan de Actuación de Tour España 2026-2028, y la convención y Zaragoza "son el mejor sitio para contarle a todo el sector turístico español en qué va a estar centrada Tour España en los próximos tres años".

Ha avanzado que esos ejes son el turismo interior; el fortalecimiento y adaptación de la marca España en los mercados internacionales, para que contenga valores y atributos que están o que son los que reclaman los turistas que tienen un mejor impacto en España.

Al respecto, ha comentado que los entes de promoción turística, Turismo de Zaragoza, Turespaña, Turismo de Aragón, ya no se dedican, desde hace mucho, "a captar turistas al peso, sino a seleccionar qué tipo de turista tiene un mejor impacto en nuestro territorio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de ese territorio que visitan".

Este asunto se debatirá junto a entes locales y regionales mediante dos paneles. Uno dedicado más a representantes, a gestores regionales de turismo en España y también a entes locales y también otro para conocer, de primera mano, lo que Zaragoza está haciendo, lo que han hecho y lo que quieren hacer".

A su parecer, uno de los "momentos más interesantes" será la presentación de Turismo de Zaragoza a todo el plenario de la convención de Turespaña.

Miguel Sanz también ha avanzado que se desarrollará la acción singular 'Spain is much more', un road trip en que el que hablará de la coordinación de actividades de Tourespaña en el exterior.

Otro aspecto que ha comentado es el programa social del Ayuntamiento de Zaragoza permitirá difundir el patrimonio de la ciudad entre 600 profesionales del turismo que acudirán a esta convención, que será la sexta edición consecutiva organizada por Turespaña, tras su paso por las ciudades de Cáceres, Tenerife, San Sebastián, Barcelona y Sevilla.