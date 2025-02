UGT y CCOO Aragón se manifiestan para llamar la atención a los partidos políticos "porque con los derechos no se juega"

Concentración llevada a cabo por UGT y CCOO Aragón bajo el lema 'Con los derechos de la gente no se juega' este domingo en Zaragoza.

Concentración llevada a cabo por UGT y CCOO Aragón bajo el lema 'Con los derechos de la gente no se juega' este domingo en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO Aragón se han movilizado este domingo en las tres capitales aragonesas para expresar su rechazo al "uso partidista" de los derechos sociales y de la protección de los más vulnerables tras la incertidumbre generada a raíz de decaer el decreto ómnibus ideado por el Gobierno que, entre un gran número de cuestiones muy diferentes, incluía la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, así como otras 27 medidas de carácter social.

Unidos por el lema 'Con los derechos de la gente no se juega', ambas formaciones sindicales han hecho un llamamiento a los partidos políticos que votaron en contra de ese decreto para que no hagan "rehenes" de sus "luchas partidistas de vuelo corto" a la clase trabajadora, los pensionistas y los colectivos más vulnerables.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha incidido en el "cabreo" y la "indignación social" que, asegura, provocó la no convalidación del decreto ómnibus por el "indecente juego político que no entiende que lo principal es la mejora de la vida de las personas, especialmente de las más vulnerables".

Una situación solventada con una nueva iniciativa surgida, a su juicio, de la "presión" ejercida por las organizaciones sindicales "y la sociedad en general, incluso dentro de los propios partidos que votaron en contra", según ha apuntado, que ha permitido el rescate del "escudo social".

El alivio que trajo el posterior anuncio del nuevo decreto que trocea los contenidos del anterior y concentra buena parte de las medidas sociales, en este caso acordado con JUNTS, cuyo voto favorable vuelve a asegurar la mayoría parlamentaria --a la que el PP ya ha anunciado que se sumará-- no ha evitado que las organizaciones sindicales hayan salido este domingo a la calle en toda España porque, como ha remarcado el líder de UGT Aragón, José Juan Arceiz, "todavía hay mucho por hacer".

En esa línea, Pina (CCOO Aragón), ha llamado a "estar vigilantes porque ya nos ha pasado, que por un determinado juego político un decreto que era para el cumplimiento de leyes se caía, porque recuerdo que esto no era decidir si se subían o no las pensiones, eso ya está decidido en una ley, sino que era la aplicación misma de esa ley".

Arceiz, por su parte, ha defendido que el nuevo paquete de medidas sociales aprobado en el nuevo decreto "va a solucionar la vida de más de 20 millones de personas, unos por el transporte, otros por la subida de las pensiones, otros por el incremento del salario mínimo", pero ha asegurado que todavía queda mucho por hacer, por lo que ha llamado a lograr una mayoría para sacar adelante los Presupuestos y la reducción de la jornada laboral.

"No puede ser que se esté jugando con los Presupuestos cuando tienen un montón de leyes de acompañamiento que también van directamente a las ayudas para la gente vulnerable. Necesitamos que haya presupuestos para que los funcionarios puedan tener su subida salarial y que se defiendan mejor los servicios públicos", ha reclamado Arceiz.

PRESUPUESTOS Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA

En ese ir más allá, el secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, ha mostrado su recelo ante lo que está por venir de cara a la negociación de los Presupuestos y la tramitación de la ley para la reducción de la jornada laboral: "Nos tememos que en los próximos meses volvamos a este juego que provoca mucho sufrimiento a muchas personas que necesitan de esa protección", ha advertido.

Sobre la cuestión concreta de la reducción de la jornada, el líder de UGT Aragón ha criticado a los parlamentarios que vayan a votar en contra de esta medida: "No puede ser que personas que tienen garantizada su pensión máxima y que tienen seguramente una jornada inferior a las 40 horas semanales voten en contra de que el resto de la ciudadanía de este país tengamos una jornada inferior a las 40 horas, estamos en 37 horas y media, y que, de alguna manera, todo eso se ponga encima de la mesa y podamos hablar de que todos tenemos derecho a conciliar más, a trabajar menos. Y no hay excusa para que, después de más de 40 años con 40 horas semanales, hoy por hoy no se reduzca esa jornada".

Al acto celebrado en Zaragoza en la plaza de España se han sumado algunos colectivos perjudicados que han visto como el nuevo real decreto acordado por PSOE y Junts deja fuera algunas de sus reivindicaciones que sí incluía el decreto que anteriormente no obtuvo la mayoría en el Congreso. Se trata de los trabajadores de Correos, que reclaman el mantenimiento del servicio postal universal.

PROBLEMAS NO RESUELTOS POR EL NUEVO DECRETO

Junto a la causa de la empresa pública, Pina (CCOO Aragón) ha estimado como cuestiones más urgentes las que hacen referencia a una serie de medidas fiscales que actúan como sostén de las sociales, así como las referidas a las empresas electrointensivas: "Las grandes industrias son muy dependientes de esas ayudas a sus necesidades de uso de energía y después de la venta de energía que no usan", ha explicado el representante sindical.

También han participado en la movilización representantes de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón UAGA-COAG, con su secretario general, José María Alcubierre a la cabeza en representación del campo, molesto porque el nuevo decreto no incluye la fiscalidad agraria con las medidas para facilitar la gestión del IVA a agricultores y ganaderos.

"Hemos hablado con todos los representantes aragoneses de todos los partidos políticos en el Congreso y ellos confían en que esto se vuelva a incluir en algún siguiente decreto, pero la situación actual de partición de los módulos está generando una incertidumbre muy grande en las explotaciones agrarias y ganaderas, un sector en el que la incertidumbre es el día a día, la que generan la climatología, los precios y los mercados", ha lamentado Alcubierre, que ha asegurado que seguirán "haciendo fuerza" para se apruebe "cuanto antes".