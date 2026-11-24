La Universidad San Jorge y Lacor Textil renuevan su cátedra tras lograr un 40 % menos de dolor musculoesquelético - UNIVERSIDAD SAN JORGE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge (USJ) ha firmado la renovación de la Cátedra 'ErgonomIA Saludable', impulsada junto a Lacor Textil, para dar continuidad al trabajo de investigación, prevención e intervención en los trastornos musculoesqueléticos que constituyen una de las principales causas de baja laboral y presentismo en sector textil. En concreto se ha logrado un 40% menos de dolor musculoesquelético y un 37% menos de pérdida de productividad.

Tras la firma y la presentación de los principales resultados de la cátedra, responsables de Lacor Textil, proveedor de referencia de planchado industrial del grupo Inditex, han visitado, junto a representantes de esta compañía, el campus de Villanueva de Gállego para conocer sus facultades y espacios de alta simulación.

Por parte de Lacor Textil han asistido Ángel Adiego, consejero delegado del Grupo Lacor; Sergio Puente, gerente de Lacor Textil; Gorka Calderón, director del Centro Lacor Plaza; Ana García, directora del Centro Lacor Malpica, y Ana Belén Navarro, responsable de Recursos Humanos del Grupo Lacor.

La delegación de Inditex ha estado integrada por Roger Navasa, director de Plataforma Europa; Fran Doval, director de Zaragoza 2; Marcos Montes, responsable de Distribución de Zara; Juan Pablo Jerez, responsable de Prevención de Riesgos Laborales de Plataforma Europa, y María Pilar Pinilla, responsable de PRL de Plataforma Europa.

Por parte de la Universidad San Jorge, han recibido a ambas delegaciones Silvia Carrascal, rectora de la Universidad San Jorge; Jesús Carro, vicerrector de Investigación y Profesorado, y Jorge Díez, gerente de la USJ.

CÁTEDRA 'ERGONOMIA SALUDABLE'

La repetición de movimientos, el mantenimiento prolongado de determinadas posturas y la acumulación de carga física pueden provocar dolor crónico, pérdida de capacidad funcional y una reducción del rendimiento laboral, con consecuencias tanto para la salud de las personas trabajadoras como para la actividad empresarial.

Para abordar este reto, la Cátedra 'ErgonomIA Saludable' ha desarrollado desde 2024 un modelo integral de prevención e intervención basado en evidencia científica, tecnología y transferencia de conocimiento al entorno productivo real.

En este sentido, la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, ha señalado que la transferencia es precisamente ese puente entre el conocimiento científico y las necesidades reales de las organizaciones. "Por eso, esta alianza con Lacor Textil representa el modelo de universidad que somos, una universidad conectada con su entorno, que escucha a las empresas, identifica sus retos y trabaja con ellas para darles respuesta", ha declarado.

Además, "representa muy bien nuestra misión como Universidad: generar conocimiento, conseguir soluciones concretas a los desafíos de las organizaciones y aplicarlas para alcanzar una transformación positiva de la sociedad, los resultados alcanzados hasta ahora demuestran el valor de esta colaboración y nos animan a seguir avanzando", ha añadido.

Por su parte, el consejero delegado del Grupo Lacor, Ángel Adiego, ha calificado la experiencia de estos dos primeros años como "extraordinariamente positiva".

"Estamos muy satisfechos tanto con el desarrollo del proyecto como con los resultados obtenidos, que han superado nuestras expectativas iniciales. Hemos trabajado con equipos de profesionales altamente cualificados, con mucho rigor y criterio, que nos han acompañado y asesorado desde sus respectivas especialidades. Además, la incorporación de soluciones técnicas y tecnológicas ha aportado un valor añadido muy importante a las intervenciones", ha explicado Adiego.

COLABORACIÓN

El consejero delegado del Grupo Lacor ha recalcado que "esta colaboración nos ha demostrado que unir el conocimiento universitario con la realidad de la empresa permite conseguir avances concretos y mejorar el día a día de las personas. Los resultados nos animan a seguir avanzando y nuestra intención es continuar trabajando juntos".

La implicación de Lacor Textil en esta cátedra responde a la voluntad de la empresa de avanzar en la mejora de la salud y el bienestar de sus trabajadores, entendiendo que conocer mejor las necesidades de las personas y las exigencias de cada puesto de trabajo es fundamental para seguir mejorando sus condiciones laborales.

Desde esta perspectiva, la compañía ha apostado por colaborar activamente con la Universidad San Jorge, facilitando el desarrollo de investigaciones que permitan trasladar el conocimiento científico a soluciones prácticas en el entorno productivo.

TRES FASES

El proyecto se ha articulado en tres fases: diagnóstico de las necesidades de la plantilla, análisis biomecánico avanzado e intervención multimodal.

Esta metodología ha permitido combinar evaluaciones clínicas, datos objetivos y análisis de las condiciones de trabajo para identificar los principales factores de riesgo y diseñar actuaciones adaptadas a las necesidades de las personas trabajadoras.

La primera fase, centrada en el diagnóstico de necesidades, incluyó 304 evaluaciones que permitieron identificar los puestos con mayor exposición al riesgo y los principales factores asociados al dolor musculoesquelético.

El estudio también detectó diferencias entre mujeres y hombres. Entre ellas, destaca una mayor prevalencia del sedentarismo entre las trabajadoras (45% frente al 23%), que además presentaban más áreas de dolor, mayor frecuencia de cefaleas y creencias menos favorables sobre el dolor.

En la segunda fase se llevó a cabo un análisis biomecánico avanzado para estudiar las exigencias físicas de los puestos de trabajo e identificar oportunidades de mejora ergonómica. Los resultados permitieron establecer recomendaciones específicas para adaptar las condiciones laborales y reducir la carga física, incluyendo medidas como micropausas dirigidas a zonas especialmente expuestas, como el trapecio.

La tercera fase, desarrollada en 2026, se centró en la implementación de un programa de intervención multimodal de ocho semanas, diseñado para integrarse en la jornada laboral y adaptarse a las necesidades de la plantilla.

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CÁTEDRA

El programa combinó talleres presenciales en planta con ejercicio físico domiciliario a través de una plataforma digital, lo que permitió compatibilizar las actividades con los turnos rotativos y facilitar la participación de los trabajadores.

Los resultados mostraron una reducción del 40% del dolor musculoesquelético, cuya mejoría se mantuvo un mes después de finalizar el programa. También se registraron mejoras en la fuerza de piernas y manos, que continuaron en la evaluación de seguimiento, así como en la calidad del sueño.

Además, un impacto positivo en indicadores directamente relacionados con la actividad empresarial. La capacidad laboral percibida mejoró un 7,2% al finalizar el programa y un 5,3% al mes de seguimiento. Por su parte, las limitaciones para desarrollar la actividad laboral derivadas del dolor se redujeron un 25% tras la intervención y un 37,4 % en la evaluación realizada un mes después.

Estos resultados demuestran el potencial de combinar educación para la salud, ejercicio físico personalizado y seguimiento digital para desarrollar un modelo de empresa saludable basado en evidencia científica y aplicado en condiciones reales de producción.

Por ello, la renovación de la cátedra permitirá ampliar el alcance de las actuaciones, realizar un seguimiento de los resultados a largo plazo y avanzar hacia un sistema de vigilancia biomecánica continua, permitiendo extender las intervenciones al conjunto de la plantilla, evaluar el impacto de las medidas implantadas a largo plazo y consolidar un modelo de prevención que integre la vigilancia de la salud, la biomecánica y la mejora continua de los entornos productivos.