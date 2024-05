UPA y UAGA reclaman al Gobierno de Aragón ayudas directas con la nueva partida de 6 millones para la sequía

CALAMOCHA (TERUEL), 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UPA y UAGA han exigido este martes al Gobierno de Aragón que conceda ayudas directas que ayuden a paliar los graves daños que la sequía ha producido en el cultivo del cereal en muchas zonas de la comunidad, aprovechando la nueva partida de 6 millones de euros al efecto.

Una situación que han asegurado que se agrava especialmente en la provincia de Teruel, en la que, por segundo año consecutivo, "muchos productores verán reducida su cosecha a mínimos históricos", lo que supondrá agravar más la "difícil situación" que está atravesando la agricultura familiar en los últimos tiempos con la escalada de costes de producción y bajos precios del cereal, ha informado UPA.

Así lo han aseverado este martes la responsable de UPA en la provincia de Teruel, Vanessa Polo, y el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, en una rueda de prensa conjunta celebrada en un campo de cebada de la localidad de Poyo del Cid para que los asistentes conocieran de primera mano "la dramática situación que vive el campo aragonés a causa de la sequía".

Ambas organizaciones han valorado de manera positiva el anuncio realizado este lunes por el consejero de Agricultura, Ángel Samper, de una nueva partida de 6 millones de euros en ayudas para afectados por la sequía, aunque se mantienen "expectantes", ya que no se ha concretado como se materializará el reparto de esos fondos. Para ello, Samper convocará de nuevo a las organizaciones agrarias y a las cooperativas agroalimentaria en los próximos días.

"Un año después de las palabras de Jorge Azcón durante la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas en las que se comprometía a conceder ayudas directas a los agricultores y ganaderos afectados por la sequía siguen sin llegar", han criticado desde estas dos organizaciones agrarias, que han sumado que el consejero "reiteró su negativa a la concesión de ayudas directas" la semana pasada, insistiendo en la fórmula de los créditos que, en sus palabras, "deben ser consideradas ayudas directas al ser dinero que lelga directamente al bolsillo del agricultor".

No obstante, desde UPA Aragón han recalcado que "esta no es la forma más óptima para ayudar a los profesionales afectados" ya que "muchas explotaciones no pueden cumplir los requisitos de solvencia que actualmente les están solicitando.

"LOS DATOS REALES"

De hecho, han señalado que "los datos reales difieren en mucho de los presentados por la Consejería" y que "apenas han sido aprobados unos 1.400 créditos".

Además, "al contemplarse como ayudas de mínimos nos hemos encontrado con muchos supuestos en lo que no les corresponde la ayuda y en con otros, que aunque les corresponde, la cuantía es muy inferior a la solicitada inicialmente", ha puntualizado Vanessa Polo.

De igual forma, han insistido en la necesidad de que esa ampliación presupuestaria se plasmase en ayudas directas a los afectados y "no seguir la línea de las anteriores, que ya se ha demostrado que no sirven para hacer frente a una situación tan crítica a la que se enfrentan las explotaciones familiares".

"En caso de que no vuelvan a atenderse nuestras reivindicaciones, el próximo 31 de mayo nos concentraremos ante la sede del Gobierno de Aragón para recordarle al presidente sus palabras durante la campaña electoral", ha recordado la representante de UPA, que se ha preguntado "qué tiene que pasar para que se concedan ayudas a los afectados por la sequía en el campo aragonés".

Por último, Polo ha sumado "a la dramática situación" generada por la sequía los pagos pendientes de la PAC de 2023, ya que "hay jóvenes que todavía no han recibido los derechos de la reserva nacional". "Las explotaciones necesitan liquidez y ya estamos viendo mucho casos de agricultores que tienen que vender sus explotaciones para no caer en la ruina", ha concluido.