Urbanismo aprueba, de manera inicial, la modificación urbanística para dar luz verde al proyecto 'Living Romareda'

Solar del antiguo convento de Jerusalén donde se levantará el proyecto 'Living Romareda' - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este lunes, de manera inicial, la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que podrá posibilitar el desarrollo de hasta 220 viviendas libres, 70 de ellas de alquiler, un nuevo vial público con aparcamientos, una sanitaria y otra asistencial para personas mayores, en el solar del antiguo convento de Jerusalén, en el distrito Universidad.

El expediente ha contado con el respaldo de PP, Vox y la concejal no adscrita, y el rechazo de PSOE y ZeC. Según ha detallado el consejero municipal del área, Víctor Serrano, se "va a generar un viario que acaba con la calle de fondo de saco" al ser una actuación que "no solo mejora la movilidad para los vecinos, sino que también incrementará la dotación de aparcamientos".

Además, acogerá un importante desarrollo residencial porque se generan hasta 220 viviendas, de las que 70 serán de alquiler y se edificará una residencia para personas mayores y otra residencia para personal sociosanitario, una decisión "estratégica que ha justificado por la idoneidad de la ubicación, dado el enclave frente al Hospital Universitario Miguel Servet".

Respecto a los siguientes pasos administrativos, el responsable de Urbanismo ha indicado que se inicia una tramitación que llevará a la publicación del proyecto para someterlo a un mes de información pública. Según sus previsiones, en torno al mes de septiembre u octubre podrá volver a la Comisión de Urbanismo la aprobación definitiva de esta modificación.

Por último, Víctor Serrano ha recalcado el "fuerte" impacto económico que esta operación urbanística tendrá para las arcas municipales, ya que supondrá "un ingreso de 22 millones de euros para el Ayuntamiento". Unos fondos que, según ha garantizado, se destinarán "íntegramente a políticas de vivienda y para poder seguir impulsando programas en materia de rehabilitación o en materia de construcción".

Como muestra de este compromiso ha recordado el anuncio realizado el pasado viernes, destacando los "más de 8 millones, cifra absolutamente récord, destinada a la rehabilitación de vivienda".

PROYECTO LIVING ROMAREDA

La modificación nace de la propuesta de la mercantil Enta Properties bajo la denominación 'Proyecto Living Romareda', y que propone "modificar parcialmente" la calificación de los terrenos, asignándole una zonificación que amplíe su condición actual de equipamiento de usos terciarios y de residencial para posibilitar el desarrollo de un complejo que incluirá vivienda destinada a la venta y al alquiler, una residencia para la tercera edad y otra sanitaria.

Este espacio, que en la actualidad es un solar en desuso tras el traslado de la congregación y el derribo del convento tras una sentencia judicial, se transformaría en un eje neurálgico de servicios y vivienda, aportando soluciones inmediatas a las demandas de la ciudad contemporánea y generando un retorno económico y social sin precedentes para el Ayuntamiento y sus ciudadanos, ha descrito.

"Lejos de ser un mero desarrollo inmobiliario, la modificación planteada se erige como una operación de extraordinario beneficio para el patrimonio de todos los zaragozanos. El promotor asume la totalidad de los deberes y cesiones urbanísticas derivadas del nuevo aprovechamiento, materializadas en una compensación económica al Ayuntamiento de 22.030.569 euros", ha resumido.

Serrano ha recordado que, tal y como consideran los funcionarios técnicos municipales que analizan el expediente de Planeamiento y Rehabilitación, esta cifra supone una inyección de capital determinante.

"Estamos ante una operación de regeneración urbana modélica. No solo se revitaliza una parcela obsoleta, sino que el Ayuntamiento capitaliza un retorno económico superior a los 22 millones de euros que, por imperativo legal, se deberá reinvertir íntegramente en mejorar equipamientos públicos, zonas verdes, infraestructuras y patrimonio municipal. Es una oportunidad excepcional de financiación para mejorar los barrios de Zaragoza", ha subrayado.

VIVIENDA Y SERVICIOS ESENCIALES

El proyecto contempla un techo de 23.850 metros cuadrados de techo (m2t) de uso residencial, lo que supondrá levantar hasta un máximo de 220 nuevas viviendas. Para asegurar un impacto social directo, la propuesta compromete que el 35 por ciento de este volumen, 70 viviendas, serán exclusivamente al alquiler de larga duración.

En este sentido, Víctor Serrano ha recordado que desde el Gobierno de Zaragoza trabajan por "generar, promover e impulsar todo tipo de vivienda, ya sea pública, asequible o libre, para aumentar al máximo la oferta en un mercado tensionado que genera una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos".

El Proyecto Living Romareda no pierde su esencia de servicio a la comunidad, destinando 15.595 m2t --casi el 40% de la edificabilidad total-- a nuevos usos de equipamiento y sector terciario. La mitad de esta superficie se destinará a crear un complejo sociosanitario para mayores de última generación, una residencia de la tercera edad cuya ubicación es inmejorable dada su accesibilidad y su vecindad con los principales hospitales de la comunidad autónoma.

La otra parte restante acogerá usos terciarios compatibles como oficinas, servicios hoteleros, docencia o apartamentos tutelados, es decir una residencia sanitaria que transformará el entorno en un nodo de actividad económica, creación de empleo y servicios avanzados.

"El diseño de esta oferta residencial responde a una carencia histórica en el entorno del Hospital Universitario Miguel Servet, el Hospital Clínico Lozano Blesa y el Campus San Francisco", apuntan las primeras valoraciones técnicas. "Se trata de una bolsa de vivienda estratégicamente situada que permitirá fijar población joven y retener el talento de los profesionales sanitarios e investigadores --MIR, EIR-- que demandan soluciones habitacionales de calidad y proximidad en alquiler", se indica en los análisis municipales.

En Zaragoza, entre los citados hospitales, llegan a cursar la residencia más de 1.200 médicos internos residentes, de los que cerca de 80 por ciento son de fuera de Zaragoza y precisan de alojamiento para su período de formación --entre 4 y 5 años dependiendo de la especialidad--.

RIGOR

Asimismo, desde el punto de vista del diseño y la distribución de la ciudad, los analistas de Urbanismo subrayan los notables beneficios que esta ordenación aportará al entorno de La Romareda.

"Desde el rigor urbanístico, la modificación sustituye un recinto amurallado, que históricamente ha actuado como una barrera arquitectónica en el Paseo Isabel la Católica, por un diseño abierto e integrado", han detallado los técnicos en su análisis de viabilidad.

La propuesta contempla el retranqueo de las alineaciones y la ampliación del espacio público en el acceso por la calle Jerusalén. Y además se creará un nuevo vial que conecte el paseo de Isabel la Católica con la calle de Don Álvaro de Bazán, que en la actualidad termina en fondo de saco. Esto supondrá un desahogo peatonal vital para la zona, esponjando el tránsito, mejorando la seguridad y creando una transición natural y amable frente al nuevo estadio Ibercaja Romareda.

El expediente, que ha comenzado con la solicitud de un pronunciamiento previo y discrecional por parte del Consejo de Gerencia de Urbanismo, ha superado la fase de aprobación inicial y se llevará a pleno antes de iniciar periodo de información pública y alegaciones no inferior a un mes --publicado en el BOPZ-- y, finalmente, la validación definitiva.

Todo ello asegura una fiscalización completa para materializar un proyecto que aspira a ser un ejemplo de urbanismo del siglo XXI: sostenible, dotacional y altamente beneficioso para las finanzas y el tejido social de Zaragoza.