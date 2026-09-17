Urriés (Zaragoza) vuelve a llenarse de música con la VII edición del Rasmiafest

El alcalde de Urriés, Armando Soria, el músico Mariano Casanova y el diputado provincial Alfredo Zaldívar. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad cincovillesa de Urriés vuelve a convertirse en espacio musical de la mano del Rasmiafest, que este cumple su séptima edición y se desarrollará este fin de semana bajo el lema 'Aquí también pasan cosas grandes'.

En la presentación, el diputado provincial Alfredo Zaldívar ha resaltado que este evento cultural pone de manifiesto "la capacidad de nuestros pequeños municipios para impulsar propuestas culturales de calidad y convertirlas en un punto de encuentro para vecinos y visitantes".

En este sentido, ha subrayado el apoyo de la DPZ a una cita que contribuye a dinamizar la localidad y a proyectar el territorio, generando actividad y dando visibilidad al medio rural.

Asimismo, Zaldívar ha ensalzado "el trabajo y la implicación de los vecinos, organizadores y entidades que hacen posible que el Rasmiafest siga creciendo año tras año".

Para el diputado, iniciativas como esta "demuestran que la cultura es también una herramienta para mantener vivos nuestros pueblos, fortalecer el sentimiento de comunidad y atraer nuevas oportunidades al territorio", y ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el impulso de actividades que favorezcan la vida social y cultural de los municipios de la provincia.

Por su parte, el alcalde de Urriés y consejero de Cultura y Turismo de la comarca de Cinco Villas, Armando Soria, ha hecho hincapié en que volver a programa una nueva edición del Rasmiafest supone "mucho esfuerzo, ya que es difícil contar con fondos para llevarlo a cabo", pero ver que alcanzan ya la séptima edición es "una satisfacción, porque el proyecto se prolonga en el tiempo".

Ha incidido en que este festival cuenta con un componente "singular", dado que, "además del nivel de los músicos que participan, reconocidos a nivel nacional, todos los que llegan son conscientes de que vienen a participar de algo con mucha alma; una forma de entender y querer lo rural y la vida en general, sumando, aplaudiendo, emocionándonos y compartiendo, porque la experiencia sigue antes y después del propio concierto".

Un sentimiento que ha compartido el músico, Mariano Casanova, exlíder de la banda Distrito 14, que forma parte del cartel del Rasmiafest y que acudirá a Urriés a "compartir unas horas de buena música". Por ello, ha animado a participar de un evento donde "las melodías en directo y la convivencia son protagonistas".

PROGRAMA

El programa que ofrece este año esta iniciativa llevará a descubrir las propuestas del Gabinete de Curiosidades, el viernes, 18 de septiembre, a las 20.00 horas; para seguir, el sábado 19 de septiembre, con una la jornada de día completo que comenzará a las 10.30 horas con un taller de coro participativo, seguido a las 12.00 horas del concierto de Antara Koral y, a las 13.30 horas, de la actuación del dúo Ixeya.

Por la tarde, a las 17.30 horas, será el turno de And The Brass, a las 19.30 horas actuará Mariano Casanova y, a las 22.00 horas, Los Gandules.

Finalmente, el domingo 20, a las 11.30 horas, el festival concluirá con el concierto de la centenaria Banda de Música de Rivas. Todos los conciertos y talleres son gratuitos y no requieren compra de entrada, ni inscripción previa.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Urriés, la Asociación de Mujeres Torre Aguilar y Adriana Gómez Cervera, y cuenta con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, y la Comarca de Cinco Villas y otras entidades colaboradoras.