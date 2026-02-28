La USJ impulsa el talento, la creatividad y la robótica de más de 100 jóvenes en la final de la First League Aragón

Un momento de la competición de la First Lego League Aragón que ha acogido este sábado la Universidad San Jorge. - ÁLVARO BLASCO

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge ha celebrado hoy la final de la First Lego League Aragón, un evento organizado junto a Ingenier@ Soy y patrocinado por Amazon, en el que han participado más de 100 estudiantes distribuidos en 12 equipos procedentes de 7 centros educativos y asociaciones.

El equipo "Lególogos de tierra" de la Asociación Aragonesa de Robótica y Programación Educativa MakersLab La Muela ha sido el ganador de la edición 2024- 2025. Los vencedores representarán a la región en la Gran Final Nacional, que tendrá lugar en Burgos el 11 de abril, y podrán optar a clasificarse para el World Festival First Lego League, previsto en Houston entre el del 29 de abril al 2 de mayo de 2026.

La First Lego League evalúa el trabajo de los equipos basándose en cuatro pilares: la propia competición del robot y la ejecución de los desafíos; el diseño del robot; los valores demostrados por el equipo, y el proyecto de innovación que da respuesta a la temática propuesta en cada edición, que, en este caso, bajo el nombre "Unearthed", ha girado en torno al mundo de la arqueología y cómo nos ayuda a comprender cómo los seres vivos han interactuado con nuestro planeta y entre sí a lo largo de la historia.

PRESENTACIONES, DESAFÍOS Y PREMIOS

Durante toda la mañana, los equipos han llevado a cabo dos actuaciones. Por un lado, han presentado a los jueces su proyecto de innovación para explicar cómo lo desarrollaron, qué estrategia siguieron, cómo se han organizado, por qué su propuesta resuelve el problema planteado. Y, por otro lado, han competido en los tableros de la First Lego League mostrando cómo su robot podía superar los desafíos que los jueces iban proponiendo.

Tras la deliberación del jurado, la subdirectora de Estudiantes de la Escuela de Arquitectura y Tecnología, Marta Gómez, ha dedicado unas palabras a todos los participantes: "Este es un encuentro en el que la tecnología y la creatividad nos hace vivir a todos algo increíble, es un viaje que os ha enseñado a ser compañeros, a defender vuestras ideas con respeto, y a intentarlo una y otra vez, incluso cuando algo no sale como se le espera", ha señalado.

Finalmente, se han entregado los galardones. Javier Mora del equipo "Ramilego" del colegio Ramiro Solans ha recibido el "Premio al mejor entrenador"; el equipo "Ramiboots" del colegio Ramiro Solans se ha hecho con el "Premio jóvenes promesas"; el equipo "Mineros Locos" de la Asociación Aragonesa de Robótica y Programación Educativa MakersLab La Muela ha conseguido el "Premio al comportamiento del robot"; el equipo Oopartech del colegio Sansueña ha logrado el "Premio al diseño del robot"; el equipo Raybot del colegio Sansueña ha recogido el "Premio Amazon al proyecto de innovación" y el equipo "Toadbot" del colegio Sansueña ha ganado el "Premio a los valores FIRST".

FIRST LEGO LEAGUE

El programa First Lego League es una iniciativa global que pretende despertar vocaciones STEM entre los niños y los jóvenes a través de la robótica.

Para ello, los centros educativos participantes cuentan con un profesor que toma el rol de entrenador y va guiando a los participantes durante tres etapas: el proyecto de innovación que da respuesta a la temática propuesta; el diseño del robot y su programación; y el entrenamiento para el evento final.

En España, la competición está organizada por 'Ingenier@ Soy' y ha contado con 14.000 participantes de 1.300 equipos. La Universidad San Jorge es centro promotor y organizador en Aragón, formando parte de un programa global que se ha convertido en la cantera de las ciencias y la tecnología en España.