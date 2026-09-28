Archivo - USJ incorpora un certificado pionero en Aragón para formar docentes en el enfoque del Bachillerato Internacional. - USJ - Archivo

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La Universidad San Jorge (USJ) amplía la formación especializada de sus futuros docentes con la incorporación de un nuevo Certificado del IB para Educadores, dirigido a los estudiantes del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.

Esta formación, de carácter voluntario y sin coste para el estudiante, ofrece la oportunidad de conocer en profundidad el modelo educativo del Bachillerato Internacional (IB), sus principios pedagógicos y curriculares y su particular manera de abordar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en las etapas de educación secundaria y Bachillerato.

El certificado propone una concepción de la educación basada en la indagación, el pensamiento crítico, la autonomía del alumnado, el aprendizaje interdisciplinar y el desarrollo de una perspectiva internacional.

Desde este enfoque, se busca formar estudiantes capaces de comprender el mundo que les rodea, establecer conexiones entre diferentes áreas de conocimiento, investigar, reflexionar y trasladar lo aprendido a situaciones reales. La formación específica en este modelo permite a los futuros profesores ampliar sus competencias y acercarse a otras formas de entender la práctica docente.

En este sentido, la obtención de un Certificado del IB para Educadores supone una acreditación de la formación recibida y puede aportar un valor diferencial a la trayectoria profesional de aquellos docentes interesados en desarrollar su carrera en cualquier centro IB a nivel internacional.

Además, el programa se desarrolla íntegramente en modalidad online, lo que facilita la participación de estudiantes desde diferentes lugares y permite compatibilizar esta formación con los estudios del Máster de Profesorado.