La USJ pone el foco en la formación de posgrado como garantía para afrontar desafíos de una sociedad en transformación

La Universidad San Jorge ha reunido en el Edificio Grupo San Valero a líderes empresariales. - USJ

ZARAGOZA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad San Jorge (USJ) ha celebrado ese jueves la jornada 'Lidera el cambio con propósito: Especialización y liderazgo para afrontar los nuevos desafíos empresariales', un encuentro que ha reunido a profesionales, expertos y representantes de empresas para reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan actualmente las organizaciones y las claves para liderar los procesos de transformación, una de ellas, la formación de posgrado

La jornada ha contado con la participación de profesionales de varias organizaciones, que han compartido su experiencia y visión en torno a dos cuestiones: cómo están evolucionando las organizaciones para seguir siendo competitivas y cómo poner la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación digital al servicio de las personas y de los negocios.

Tal y como han expuesto, la transformación de las organizaciones está generando nuevos retos para empresas y profesionales. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración de la digitalización, la aparición de nuevos modelos de liderazgo y la necesidad de adaptación constante están redefiniendo la manera en la que las compañías afrontan su presente y preparan su futuro. La capacidad de evolucionar, incorporar nuevas competencias y poner la innovación al servicio de las personas se ha convertido en un factor estratégico para mantener la competitividad.

El evento ha comenzado con la bienvenida y presentación de las acciones de formación para empresas de la Universidad San Jorge, a cargo de la rectora de la institución, Silvia Carrascal.

La rectora ha explicado que "solo desde la escucha y la colaboración con las instituciones y las empresas podemos construir juntos y hacer frente a los desafíos del futuro". Con esta idea, la rectora ha puesto en valor la importancia de reforzar el diálogo entre la universidad y el tejido empresarial para responder a las necesidades de una sociedad "en constante transformación".

En este contexto, ha destacado el papel de la universidad en el "desarrollo del talento" y en la generación de capacidades que permitan a las organizaciones afrontar los cambios que plantea el futuro. Durante su intervención, ha presentado los diferentes programas de posgrado, que abarcan múltiples ámbitos de formación, con especial atención a aquellos orientados a reforzar las competencias que necesitan actualmente las organizaciones.

"Hemos querido reunir hoy a quienes tenéis la responsabilidad de liderar equipos y construir las capacidades que harán posible el futuro ante un escenario de transformación permanente", ha señalado la rectora. En este sentido, ha defendido la colaboración y el diálogo entre universidad, empresas e instituciones como herramientas necesarias para anticiparse a los cambios y contribuir al desarrollo de profesionales y organizaciones capaces de afrontar los retos del futuro.

A continuación, Pablo Collado, director general de ATuAire by Iberdrola, ha abordado los retos y oportunidades que plantea la transformación de las organizaciones en un entorno marcado por la innovación, la tecnología y la necesidad de adaptarse a un escenario empresarial en constante evolución.

Durante su intervención, ha resaltado que "es fundamental unir empresa y universidad, porque la formación es una necesidad absoluta para poder adaptarse y evolucionar". En este sentido, ha apuntado que, además de la formación técnica, es clave apostar por una formación holística, que permita a los profesionales tomar decisiones adecuadas a las necesidades reales: "La única constante es el cambio y, para afrontarlo, la formación y las capacidades de liderazgo y adaptación son imprescindibles".

En el ámbito energético, Collado ha expuesto que uno de los grandes retos es seguir avanzando en la transformación de este modelo. A su juicio, España cuenta con una oportunidad única gracias a sus recursos naturales. "Tenemos el viento, el sol y el agua, y somos capaces de aprovecharlos para avanzar hacia una mayor independencia energética", ha indicado.

"En Iberdrola nos planteamos precisamente ese reto: seguir invirtiendo y, sobre todo, pensar en el futuro. No podemos conformarnos con que dentro de unos años la fotografía siga siendo la misma, porque alrededor del 80% del consumo energético todavía depende de los combustibles fósiles", ha advertido.

Por otra parte, Collado ha incidido en que la transformación de las empresas requiere abordar las barreras relacionadas con el empleo y la cualificación. "Entre los principales retos para el crecimiento y la profesionalización del sector están la escasez de técnicos formados y la necesidad de seguir profesionalizando determinadas actividades. El reto combina tres elementos fundamentales: adopción, inversión y capacidad", ha concluido.

REINVENTAR LA ORGANIZACIÓN PARA SEGUIR SIENDO COMPETITIVA

La primera mesa redonda, titulada 'Reinventar la organización: Cómo están evolucionando las empresas para seguir siendo competitivas', ha puesto el foco en la transformación de las estructuras y modelos organizativos y en la necesidad de desarrollar nuevas formas de liderazgo y gestión del talento para responder a los cambios del entorno.

Ha estado moderada por Ana López, directora general de CEOE Aragón, y ha contado con la participación de Jorge Calderón, business director de DXC Technology y profesor del Máster en Dirección y Gestión de Empresas; Sandra Parrilla, directora de la Fundación Hiberus y profesora del Máster Universitario en Marketing y Comunicación Corporativa; y Simón Rosales, director de Operaciones de Viveros Verón y alumni del título Chief Transformation Officer.

Se ha analizado cómo las empresas están afrontando los procesos de cambio, qué nuevas capacidades necesitan las organizaciones y sus profesionales y cuál es el papel del liderazgo a la hora de impulsar transformaciones que permitan mantener la competitividad.

TECNOLOGÍA CON PROPÓSITO: IA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La segunda mesa redonda, 'Tecnología con propósito: IA, automatización y transformación digital al servicio de las personas y de los negocios', se ha centrado en el impacto de las nuevas tecnologías en las organizaciones y las oportunidades que ofrecen para mejorar procesos, generar nuevas oportunidades de negocio y facilitar la toma de decisiones.

Moderada por Javier Martínez, People Business Partner de NTT DATA Zaragoza, ha contado con Pablo Val, executive manager at the Global AI Office de NTT DATA; Antón Borraz, jefe del departamento de IT de Grupo Lobe; e Ignacio Cebollero, Chief Technology Officer de CEFA.

Los participantes han compartido sus experiencias sobre la aplicación de la IA, la automatización y la transformación digital, poniendo de relieve la importancia de abordar la tecnología desde una perspectiva estratégica y con el propósito de generar valor para las organizaciones sin perder de vista a las personas.