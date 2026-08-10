Utrillas (Teruel) reclama la protección de la central térmica de Escucha como patrimonio industrial

Antigua central térmica de Escucha. - AYUNTAMIENTO DE UTRILLAS.

UTRILLAS (TERUEL), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Utrillas (Teruel) ha aprobado una propuesta para reclamar al Gobierno de Aragón la protección y conservación de la central térmica de Escucha y que se inicie de oficio y con carácter urgente el expediente para su posible declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

La iniciativa ha sido presentada por el grupo municipal de Teruel Existe. La propuesta ha sido aprobada con los seis votos de este grupo, frente al 'no' de los tres concejales del PSOE y el del PP.

El alcalde, Joaquín Moreno, ha defendido la necesidad de conservar la central como parte de la historia industrial de las Cuencas Mineras y ha situado esta petición en la línea de trabajo que mantiene el municipio desde hace años para recuperar y poner en valor su patrimonio minero y ferroviario.

Moreno ha señalado en anteriores ocasiones que este patrimonio puede convertirse también en un recurso turístico y económico para el territorio.

La propuesta aprobada por el consistorio plantea que la Consejería de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte incoe de oficio y con carácter urgente el expediente para declarar la central como Bien de Interés Cultural. También solicita que, desde ese momento, se apliquen las medidas cautelares previstas en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, incluida la suspensión de las licencias municipales de obras y actividades que puedan afectar al inmueble.

La central térmica fue construida en 1970 y permaneció en funcionamiento hasta 2012. El documento presentado por Teruel Existe considera que constituye uno de los principales exponentes del patrimonio industrial aragonés vinculado a la minería del lignito y a la producción de energía eléctrica en la provincia.

La instalación conserva todavía el edificio principal, la chimenea, el parque de carbón, la cinta transportadora, la subestación eléctrica, las oficinas y varios barracones, elementos que permiten interpretar el proceso de generación eléctrica a partir del lignito.

La petición del Ayuntamiento de Utrillas se produce después de que la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón ordenara en julio la paralización cautelar durante dos meses del derribo de la central para estudiar su posible protección patrimonial.

La decisión abrió la posibilidad de analizar su declaración como Bien de Interés Cultural o conjunto de interés cultural. La Unión por el Patrimonio también ha defendido recientemente la conservación de la central de Escucha como parte de la memoria industrial del territorio y ha considerado compatible la protección de estas instalaciones con la transición energética.