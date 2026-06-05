Vaquero ve "racismo institucional" en las declaraciones de Urtasun contra la vuelta de las pinturas a Sijena

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, visita la sala del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) donde se exponen las pinturas murales de Sijena, junto a técnicos aragoneses. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BARCELONA/ZARAGOZA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha cargado este viernes contra las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en relación al regreso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena a Aragón, que son "de una gravedad intolerable" y que suponen "un desprecio institucional, un racismo institucional e incluso un supremacismo institucional" por poner en duda la capacidad de los aragoneses para cuidar su propio patrimonio.

Urtasun trasladó este jueves, en una entrevista con RAC-1 recogida por Europa Press, que la sentencia que ordena el regreso de las pinturas desde el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) a su ubicación original era una "vergüenza", considerando que en cuestiones patrimoniales se debería hacer caso a los técnicos, pero que el caso está judicializado y no depende de él.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al MNAC que ha asegurado que ya estaba programada con anterioridad para "disfrutar tranquilamente" de las salas, incluida la que expone el conjunto mural de Sijena, la también consejera de Presidencia, Justicia y Cultura del Gobierno de Aragón ha calificado las palabras del ministro como "una falta total de respeto a la sentencia y a la independencia judicial", además de que "menoscaba la separación de poderes y las claves y los soportes de un Estado de derecho y de la democracia".

"Estos bienes tienen que volver a Aragón", ha insistido Vaquero, quien ha expresado su deseo de que la devolución sea "pacífica", pero dejando claro que se trata de "una reclamación histórica" de los aragoneses.

Por tanto, las palabras de Urtasun "no son propias de un ministro, que lo que tiene que hacer es defender el patrimonio cultural histórico de todos los españoles" y, sobre todo, "defender el respeto a las sentencias judiciales y también la dignidad de los aragoneses", que "no han hecho más que reclamar su patrimonio, su historia, sus raíces".

Ha lamentado que el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento oscense de Villanueva de Sijena tuvieran que recurrir que recurrir a la vía judicial, pero ha reiterado que el Tribunal Supremo ya falló hace más de un año a favor de Aragón y, por tanto, el conjunto mural tiene que volver a su lugar original "para que todo el que quiera los pueda disfrutar".

LOS ARAGONESES NO SON "ESPAÑOLES DE SEGUNDA"

A ello ha sumado que "no tiene ni pies ni cabeza" y es "una total falta de respeto" que se cuestione la preparación y la capacidad para restituir esos bienes en el Monasterio, cuando todo los estudios y análisis los han elaborado "expertos".

"No estamos dispuestos a que a los aragoneses se nos trate como españoles de segunda ni mucho menos se desprecie esa legitimidad para defender el principio de legalidad para defender las competencias de nuestro Estatuto de Autonomía, que confiere al Gobierno la obligación de proteger y de velar por la restitución de estos bienes", ha apostillado Vaquero.

La vicepresidenta autonómica ha enmarcado la posición del ministro con la situación actual del Gobierno central, que "no está, ni muchísimo menos, para dar clases ni para dar lecciones sobre la legitimidad de las sentencias judiciales", en un contexto de "total corrupción" que afecta al PSOE, con "tácticas para boicotear el cumplimiento de las sentencias, un claro ataque a los jueces, a los fiscales, a los tribunales", en lo que ha denominado como "las cloacas del Partido Socialista".

En este sentido, ha lamentado "mucho" esta actitud ya que "entre Aragón y Cataluña siempre ha habido una relación de convivencia", con la comunidad catalana como segunda residencia de muchos aragoneses y una intensa relación social, comercial y cultural. Frente a ello, "lo que estamos viendo es un espíritu permanente de confrontación, de búsqueda de conflicto", ha expresado, a lo que ha sumado ahora el "menosprecio, desprecio y ataque a la dignidad de todos los aragoneses" por parte de Urtasun, algo que el Ejecutivo aragonés "no va a permitir".

Además, Vaquero ha lanzado la advertencia de que los plazos para ejecutar la sentencia y trasladar las pinturas de vuelta a Sijena ha empezado a correr y "esa sentencia desde luego se cumplirá", porque "la democracia siempre va a ser más fuerte" que el ministro. "Le guste o no al señor Urtasun, esas pinturas volverán al lugar donde les corresponden", ha remachado, rechazando los argumentos que apuntan al peligro de un posible trasladado porque esto "está ya juzgado".

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha recordado, asimismo, que "no es la primera vez" que estas pinturas se han trasladado a diferentes espacios museísticos y ha avisado: "Puede que para el ministro Urtasun, puede que incluso para el MNAC estas sean unas pinturas más. Para nosotros son las pinturas de la historia de todos los aragoneses".

Del mismo modo, ha recalcado que se ha demostrado que el traslado "puede ser seguro" y ha aportado toda la información relativa a las obras de recuperación y rehabilitación que se han llevado a cabo en el Monasterio de Sijena, con una "importante" inversión del Gobierno autonómico, para acoger de nuevo el conjunto mural. Por ejemplo, este mismo jueves, los arquitectos responsables de esta actuación recibieron un reconocimiento y, la próxima semana, optan a otro del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos como uno de los 25 mejores trabajos en esta materia.

LA SEGURIDAD DEL TRASLADO, RESUELTA EN LA SENTENCIA

"Nadie mejor que el propio Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Sijena, para garantizar que esta restitución se puede llevar a cabo y que se haga con total garantía", ha recalcado, recordando que los argumentos "de parte" sobre la seguridad del traslado "ya están superados" por la sentencia judicial.

"No va a servir de nada cualquier estrategia de dilaciones indebida o incluso que de las palabras de Urtasun se pueda deducir una invitación velada a la insumisión", ha advertido, porque "las sentencias están para cumplirse y están por encima de lo que pueda decir un ministro".

Sobre la visita de este viernes al MNAC, Vaquero ha señalado que no les ha acompañado ningún responsable del museo ya que querían que fuera "totalmente discreta y normal" junto con los técnicos que han estado asesorando al Gobierno de Aragón a lo largo de este proceso.

Una visita, ha criticado, que se ha visto "perturbada" por las declaraciones de Urtasun, "totalmente impropias, totalmente intolerable" y que generan "una discriminación totalmente supremacista" que, en lugar de ejercer una "defensa de todos los españoles", se posiciona en favor de "una parte que, además, no ha obtenido un respaldo judicial".

Preguntada por plazos y calendarios, se ha limitado a responder que esas obras "estarán en el Monasterio de Sijena y se abrirán a la visita para todo aquel que quiera visitarlas y disfrutar de ellas", y que todo ello dependerá de la "mayor o menor colaboración" del MNAC.