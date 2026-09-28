El VI Salón de Empleo de Zaragoza reunirá a 80 organizaciones y cerca de 700 ofertas profesionales el 7 de octubre

Zaragoza refuerza su apuesta por el empleo y organiza la segunda feria en el mismo año, tras registrar una asistencia de 4.000 visitantes el 12 de marzo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El VI Salón de Empleo de Zaragoza reunirá el próximo 7 de octubre en la Sala Multiusos del Auditorio a 80 empresas, entidades y organizaciones y ofrecerá cerca de 700 oportunidades profesionales ya confirmadas, en una edición que incorpora 31 participantes nuevos y que supone la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de la capital aragonesa celebra dos ferias de empleo en un mismo año.

El encuentro se desarrollará de 10.00 a 14.00 horas con entrada libre hasta completar aforo y busca poner en contacto directo a las empresas que necesitan incorporar talento con personas que buscan su primer empleo, quieren mejorar su situación laboral o están interesadas en cambiar de sector o encontrar nuevas oportunidades profesionales.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, ha presentado este lunes, 28 de septiembre, la cita junto a la directora de Zaragoza Dinámica (IMEFEZ), Paula Montañés, y ha destacado que la decisión de celebrar una segunda edición en 2026 responde a la demanda de empresas que no pudieron participar en la convocatoria anterior debido a la limitación de aforo.

La primera edición de este año, celebrada el 12 de marzo, reunió a unos 4.000 visitantes y contó con 80 empresas que ofrecieron alrededor de 1.000 puestos de trabajo. Según ha explicado Gimeno, aproximadamente el 60 por ciento de aquellas ofertas fueron cubiertas en los días posteriores o en las semanas siguientes, un resultado que ha contribuido a consolidar el salón como un punto de encuentro entre empresas y trabajadores.

La nueva convocatoria mantendrá 49 organizaciones que ya participaron en marzo e incorporará 31 nuevas, ampliando la diversidad de sectores y perfiles profesionales presentes. Entre las novedades destaca especialmente una mayor representación de la automoción y su industria auxiliar, con la presencia de empresas y entidades vinculadas al sector del Clúster de la Automoción y Movilidad de Aragón.

MÁS INDUSTRIA Y PERFILES CUALIFICADOS

La organización ha señalado que el tejido empresarial representado será amplio y abarcará ámbitos como la industria, construcción, energía, comercio, hostelería, servicios, telecomunicaciones, transporte, logística, salud, educación, finanzas, tecnologías de la información y consultoría especializada. También estarán presentes el Ministerio de Defensa, la Armada y la Policía Nacional.

En cuanto a los perfiles, se demandarán profesionales de mantenimiento industrial, electromecánica, soldadura, fabricación mecánica, automatización, robótica y mecatrónica, además de trabajadores vinculados a logística, almacén, transporte y producción.

Por otro lado, habrá oportunidades en hostelería, restauración, turismo y comercio, así como en atención sociosanitaria, enfermería, educación y servicios sociales. A ellos sumarán perfiles relacionados con informática, programación, telecomunicaciones, análisis de datos, administración, fianzas, recursos humanos, ventas y atención al cliente.

La organización ha puesto el foco además en que la oferta profesional presenta una mayor diversidad y cualificación que en las primeras ediciones. Así, junto a puestos operativos, se incluyen perfiles técnicos vinculados a la Formación Profesional y formación para el empleo, así como titulados universitarios y especialistas con experiencia.

Gimeno ha resaltado que el salón está dirigido tanto a quienes buscan su primera oportunidad laboral como a profesionales con experiencia. En este sentido, ha animado a los asistentes a aprovechar la posibilidad de mantener un contacto directo con las empresas y conocer de primera mano qué perfiles están buscando.

Entre las entidades participantes habrá centros especiales de empleo, entidades sociales y organizaciones dedicadas a la inserción laboral de personas con discapacidad y otros colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral. En estos casos se ofrecerán oportunidades relacionadas con producción, limpieza, servicios auxiliares, administración, atención sociosanitaria, logística, mantenimiento y atención al público.

CINCO CHARLAS PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

Una de las novedades vinculadas a la orientación laboral será el ciclo de cinco charlas 'Destino empleo: cinco paradas para construir tu futuro', impartidas por profesionales de recursos humanos y selección de personal. Las sesiones pretenden ofrecer herramientas prácticas para afrontar mejor los procesos de selección y adaptar las candidaturas a las necesidades actuales.

La primera charla será a las 10.30 horas y llevará por título 'Tips para diferenciarme en un proceso de selección', a cargo de Ana Esteban, de SATEL. A las 11.00 horas, María Gonzalvo y Silvia Ferrandez, de GI Group, abordarán 'El proceso de selección desde el otro lado. No eres tú, soy yo'.

A las 11.30 horas, Jorge Mateo, del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, ofrecerá la sesión 'Angry Birds, meteoritos, cuñaos y Lamborghinis: por qué nunca te va a tocar la primitiva'. Posteriormente, a las 12.00 horas, Verónica Sánchez, de GRUPEMPLEO, explicará 'Cómo preparar tu currículum y una entrevista de veinte minutos'.

El ciclo terminará a las 12.30 horas con 'Tu CV ante la IA: cómo superar los filtros automáticos y llegar a la entrevista', impartida por Sofía Buedo, de Integra Tecnología. Las ponencias serán de acceso libre hasta completar el aforo y abordarán aspectos como los criterios de selección y la preparación del currículum y las entrevistas, los filtros automáticos y el uso de inteligencia artificial en la búsqueda de empleo.

La organización ha planteado estas sesiones como una forma de que los asistentes no se limiten a entregar currículums, sino que lleguen al salón con una estrategia más definida y conozcan qué valoran las empresas durante sus procesos de selección.

CONSEJOS PARA LOS ASISTENTES

Por su parte, Paula Montañés ha recomendado a quienes acudan al Salón de Empleo que consulten previamente las ofertas y perfiles que las empresas están buscando, para poder adaptar sus candidaturas a los puestos que más encajen con su formación y experiencia.

Asimismo, se aconseja preparar el currículum con antelación y acudir con copias en papel, además de llevarlo preparado en formato digital. Gimeno ha señalado que cada empresa puede establecer un procedimiento diferente para recibir las candidaturas: algunas permiten entregar el currículum directamente o enviarlo por correo electrónico, mientras que otras pueden requerir la aceptación de su política de protección de datos en el propio evento.

Además del currículum, los responsables municipales han animado a los asistentes a aprovechar el contacto cara a cara con los responsables de las empresas. El objetivo es utilizar la jornada no solo para conocer ofertas concretas, sino también para informarse sobre sectores, perfiles profesionales y procesos de selección.

El VI Salón de Empleo contará así con una oferta profesional que, según la organización, se ha ido diversificando y cualificando en las sucesivas ediciones. La incorporación de nuevos sectores y empresas responde tanto a la demanda empresarial como al objetivo municipal de facilitar el acceso de los ciudadanos a oportunidades laborales y de formación.