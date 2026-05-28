El vicepresidente Nolasco celebra que no se haya reformado el Reglamento de las Cortes en favor de Teruel Existe

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, este jueves en las Cortes. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, considera una "grandísima noticia" que no haya salido adelante la reforma del Reglamento de las Cortes como solicitaba Teruel Existe. Un propósito del grupo de Tomás Guitarte que Nolasco ha definido como un intento de hacer de manera "torticera" un reglamento "a medida" para conseguir "lo que no se consigue en las urnas, más pasta, porque al fin y al cabo es lo que busca para su grupo el señor Guitarte, más pasta de la que le corresponde por ley".

En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes de Aragón, Nolasco ha defendido el reparto proporcional de fondos para los grupos parlamentarios y ha criticado que el portavoz de Teruel Existe se reivindique como "la voz de los aragoneses": "Perdón, Vox tiene 14 escaños, 3 en Teruel y el señor Guitarte tiene 2 en Teruel. Así que no es la voz de los aragoneses ni de los turolenses. Eso para empezar".

Por eso le parece "excelente" que el PP se haya unido a la "reivindicación" de Vox sobre esta cuestión: "No se puede hacer legislación a la carta o modificar los reglamentos a la carta".

A preguntas de los medios de comunicación, Alejandro Nolasco ha negado que su grupo parlamentario hubiese planteado al grupo popular el reparto de fondos como un 'casus belli': "Nosotros lo que le planteamos fue un argumento que les pareció lógico. Lo que no es normal es reformar el reglamento para favorecer a un solo grupo. Y, al final, pues el PP ha dicho, oye, pues sí, tenéis razón. Y así lo ha votado y así lo ha defendido ahora", ha zanjado.