Vicio, Youtube, Morrison, Glovo y WeRoad participarán en la jornada dedicada al público en general en 'The Wave' 2026

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El congreso tecnológico 'The Wave' 2026, que se celebrará del 14 al 16 de abril en el Palacio de Congresos de Zaragoza, sigue avanzando su programación para la tercera edición del evento. La tercera jornada, dedicada específicamente al público en general, contará con alguna de las marcas y emprendedores más influyentes del ecosistema tecnológico y del día a día de las nuevas generaciones.

Así se desprende con la presencia de compañías como VICIO, con su presidente y fundador, Aleix Puig a la cabeza; Youtube y su strategic partner manager, Vicky Cazalla; Morrison y la trayectoria vital de uno de sus cofundadores, Álvaro Patón; Glovo, con uno de sus fundadores, Sacha Michaud; y WeRoad con su director de marketing, Daniel Martínez, para concretar sobre las conexiones que facilita la tecnología.

Todos ellos compartirán su experiencia sobre emprendimiento, innovación y el impacto de la tecnología en la forma de crear empresas, contenidos y comunidades digitales.

Más concretamente, el escenario central del congreso será el escenario en donde Aleix Puig (VICIO) explicará cómo una startup ha logrado convertirse en un fenómeno del delivery y Vicky Cazalla (YouTube) analizará la realidad de uno de los portales de entretenimiento más visitados en el mundo.

También participará Álvaro Patón (Morrison), que ofrecerá su visión sobre cómo sobrevivir y escalar una startup en un mercado cada vez más competitivo.

La programación incluirá además debates sobre marketing digital, emprendimiento y nuevas formas de comunicación con el público, así como conversaciones sobre el impacto de las redes sociales en el deporte, con la participación de representantes del Real Zaragoza y Casademont Zaragoza.

Por la tarde, el escenario principal contará con la participación de Sacha Michaud (Glovo), que compartirá las claves para construir un unicornio tecnológico desde cero, así como con la intervención de Daniel Martínez (WeRoad).

El programa se completará con la participación del creador de contenido Jordi Wild, que cerrará el escenario principal con una reflexión sobre su trayectoria vital hasta convertirse en uno de los creadores de contenido más seguidos en el mundo.

OTROS ESPACIOS

El espacio Nebula Lounge estará centrado en la inteligencia artificial aplicada, la creación de contenidos digitales y el talento emergente. Durante la jornada se abordarán cuestiones como el uso de la IA en la creación musical y audiovisual, el crecimiento de los canales digitales como plataformas de negocio o el auge de las nuevas comunidades online.

También habrá encuentros con creadores de contenido y conversaciones sobre cómo las redes sociales están transformando sectores como la gastronomía o la música.

Por su parte, Expo Horizon pondrá el foco en la tecnología aplicada y en las nuevas oportunidades profesionales que surgen en la economía digital. Las sesiones abordarán temas como el turismo inmersivo, el talento que demandan las empresas tecnológicas, el papel de la creatividad en la estrategia empresarial o las profesiones digitales que marcarán el futuro.

En este espacio participarán también empresas y organizaciones que mostrarán cómo la innovación tecnológica se está integrando en sectores muy diversos.

El escenario Lunar Lab estará dedicado a las tecnologías que definirán el futuro, con sesiones centradas en el ámbito científico, el deep tech y el emprendimiento tecnológico. Entre los contenidos previstos figuran charlas sobre nanotecnología, inversión en startups tecnológicas, creatividad en la era digital o el papel de Europa en el nuevo sistema financiero. Este espacio busca acercar al público las tecnologías emergentes que están comenzando a transformar industrias enteras.

PROPUESTA ESPECIAL EN EL EXTERIOR

La programación del 16 de abril concluirá con una propuesta especial en el exterior del Palacio de Congresos, pensada para ampliar la experiencia de The Wave más allá de los escenarios del congreso y ofrecer al público un espacio de encuentro, entretenimiento y tecnología en un formato abierto.

El Gobierno de Aragón y la organización del evento darán a conocer en los próximos días los detalles de esta programación exterior, que se sumará a la agenda del congreso y que pretende convertir esta jornada abierta al público en una experiencia tecnológica y cultural completa.