El viento podría ampliar el perímetro del incendio en Leciñena: "Las horas críticas empiezan esta tarde"

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, en el Puesto de Mando Avanzado, en Leciñena (Zaragoza). - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, ha explicado que durante la mañana de este miércoles se ha hecho un "buen trabajo" de extinción en el incendio que afecta al término municipal de Leciñena, aunque la situación "sigue complicada" como consecuencia de las condiciones meteorológicas y durante esta tarde se darán "las horas críticas" por la velocidad que se espera que alcance el viento, lo que podría ampliar el perímetro afectado.

Biendicho ha atendido a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado, instalado en el entorno del campo de fútbol de Leciñena, donde se ha desplazado para seguir de cerca la evolución del incendio que se declaró en torno a las 15.30 horas y que deja una superficie afectada, por el momento, de 2.200 hectáreas.

Tras una noche en la que "se ha hecho un gran trabajo" para tratar de estabilizar zonas del incendio, los medios aéreos se han incorporado hacia las 7.30 horas para actuar en las zonas de "mayor riesgo", ha expresado Luis Biendicho, al tiempo que ha recalcado que las llamas alcanzaron una "gran aparatosidad" porque se trata de una zona forestal y con unas condiciones "muy complicadas y peligrosas".

En esta segunda jornada, el consejero autonómico ha subrayado que la principal preocupación continúa siendo el viento, que sopla en dirección noroeste y complica las tareas de extinción en el flanco derecho, donde "estamos metiendo la mayor capacidad y potencia de medios para evitar que siga saltando a zona boscosa".

Las horas críticas se darán durante la tarde de este miércoles, entre las 14.00 y las 20.00 horas, cuando se prevé una mayor intensidad en la velocidad del viento. De hecho, "el viento podría ampliar el perímetro, pero en eso precisamente estamos trabajando, en que podemos frenar el incendio en el flanco derecho", ha aclarado Biendicho.

En este punto, ha detallado que preocupan tanto la intensidad del viento como la posibilidad de que cambie su dirección y "pueda dificultar la población", a pesar de que "el riesgo hacia poblaciones es muy mínimo y hay que lanzar un mensaje tranquilizador".

80% DE SUPERFICIE FORESTAL

Ha precisado el consejero de Medio Ambiente y Turismo que el incendio en Leciñena es "básicamente forestal", ya que la afectación a superficie de esta naturaleza es de un 80%. Por lo tanto, "con toda la cautela y con toda la prudencia, se puede decir que no hay daños personales ni patrimoniales o en infraestructuras". No obstante, ha aclarado que la carretera A-139, que une Leciñena con Alcubierre, continúa cortada.

En cualquier caso, el mensaje es de "tranquilidad dentro de la prudencia", ha apuntado Biendicho: "Hay que esperar a ver qué pasa en las próximas horas, porque las condiciones todavía son críticas para que podamos estar absolutamente tranquilos".

La superficie afectada por el incendio continúa siendo de 2.200 hectáreas, aproximadamente, ya que para obtener el dato real habrá que esperar a que el fuego se de por extinguido.

En esta línea, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha lamentado que las llamas calcinan "un elemento rico de patrimonio natural, que es la Sierra de Acubierre, pero la parte positiva es que no hay grave riesgo para poblaciones ni personas".

En otro orden de cosas, Luis Biendicho ha comentado que el Gobierno de Aragón está centrado en la extinción del incendio, rehusando "entrar a valorar las causas" que han originado el fuego. El Seprona de la Guardia Civil se encarga de la investigación.

TRABAJO SOBRE EL TERRENO

Acerca de las condiciones de trabajo en la zona afectada por el incendio, Biendicho ha observado que es un terreno "escarpado", aunque las cuadrillas terrestres "pueden trabajar" y también los medios aéreos.

Sobre la evolución del incendio en las próximas horas, que ha insistido en que serán "críticas", el consejero ha reconocido que es "complicado" que quede estabilizado, porque "cuando abordas un incendio estás en un frente de guerra, no controlas todas las variables y todos los parámetros", de manera que no solo depende de las previsiones.

En total, participan más de 330 efectivos y por ahora se mantiene el Plan de Emergencias para Incendios Forestales --PROCINFO-- en situación operativa 2 y nivel 1 de Protección Civil.

Por último, el consejero de Medio Ambiente y Turismo ha agradecido el trabajo de todos los efectivos que participan en las labores de extinción, entre ellos el operativo INFOAR del Gobierno de Aragón; los servicios de emergencias; las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); la Unidad Militar de Emergencias (UME), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como diputaciones provinciales y los Ayuntamientos afectados.

También ha elogiado de forma especial a los agricultores y vecinos de la zona, que han colaborado desde el primer momento en las labores de protección de los núcleos de población y de las explotaciones agrícolas.