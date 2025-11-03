Visto bueno en el Ayuntamiento de Teruel al convenio urbanístico para construir casi mil viviendas en Las Viñas

TERUEL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel, con los votos de todos los grupos municipales --PP, Teruel Existe, PSOE y Vox--, ha dado el visto bueno al convenio urbanístico que permitirá la creación de un nuevo ámbito residencial en la zona de Las Viñas con capacidad para construir 970 viviendas, el 40% de ellas de protección oficial.

El nuevo desarrollo urbano se ubicará sobre una superficie de 184.350 metros cuadrados, con una densidad de 60 viviendas por hectárea, y supondrá "un impulso clave para el crecimiento sostenible" de la capital, ha afirmado la alcaldesa, Emma Buj.

El objetivo principal del proyecto es consolidar la edificación a ambos lados del acceso norte a la ciudad desde la A-23, configurando una imagen urbana coherente y ordenada. La planificación contempla edificación en bloque que se concentrará junto a la carretera, y que se combinará con áreas de vivienda unifamiliar adosada y aislada, para diversificar las tipologías residenciales.

Asimismo, el nuevo desarrollo incluirá 11.000 metros cuadrados de zonas verdes, áreas destinadas a usos terciarios, y 12.000 metros cuadrados de equipamientos, donde se prevé una posible ampliación futura del Campus Universitario de Teruel.

El Ayuntamiento se compromete a formular la ordenación pormenorizada del sector SUZ-D/R.02 'Ampliación Las Viñas' como documento independiente, que será tramitado de forma simultánea al documento de adaptación-revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La aprobación definitiva de la ordenación se producirá en un plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del PGOU.

Tras la aprobación de este convenio, el Consistorio turolense redactará un plan parcial, al que seguirá un proyecto de reparcelación y después un proyecto de urbanización.

OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA

De forma paralela, el Ayuntamiento lleva a cabo otras actuaciones en materia de vivienda. A corto plazo, con actuaciones como la línea de subvenciones a la rehabilitación de viviendas publicada la semana pasada o otra línea de ayudas que sacó recientemente para ayudar al pago de la renta de alquiler a las familias monoparentales. También se está ejecutando el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) en el entorno de la calle de La Parra y que permite la rehabilitación de viviendas.

En el medio plazo, se van a construir 104 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler asequible en la calle Italia gracias a un acuerdo con la Consejería de Fomento, que está previsto que estén finalizadas en diciembre de 2027.