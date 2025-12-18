Vive Latino Zaragoza reunirá 32 artistas de 6 países el 4 y 5 de septiembre y el abono está a la venta por 115 euros

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; y el director del Festival Vive Latino, Nacho Royo, en la presentación de Vive Latino 2026. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vive Latino 2026 reunirá en el Espacio Expo de Zaragoza a 32 artistas, de 6 nacionalidades, de los que cuatro repiten y el abono para los dos días, 4 y 5 de septiembre, está a la venta por 115 euros, gastos de gestión incluidos, en la web 'https://vivelatino.es' y Ticketmaster. Las entradas sueltas se podrán adquirir más adelante.

El cartel de esta V edición lo conforman Amaia, Begut, Biznaga Buena, Vista All Stars, División Minúscula, El Kuelgue, El Practicante, Guitarricadelafuente, Esteman y Daniela Spalla, Ed Maverick, El verbo Odiado, Hermanos Martínez, Julieta Venegas, La Chiva Gantiva, La M.O.D.A., La Plazuela, Modelo, Loquillo, Multipla, M-clan, Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Rawayana, Plastilina Mosh, Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana, Siloé, Sonido Gallo Negro, Ultraligera, Veintiuno, y Volador.

México, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina y España son las nacionalidades que estarán representadas en este festival y entre todos los artistas hay 12 con proyección internacional --como Julieta Vengas que además repite, al igual que Loquillo-- y también hay una apuesta por el talento local --Modelo y Begut--. Esta última ha ofrecido una actuación en la presentación de esta V edición de Vive Latino que ha tenido lugar en el Teatro Principal de Zaragoza y donde se ha proyectado un video resumen de las ediciones anteriores en las que han actuado 140 artistas.

En la presentación han participado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández; y el director del Festival Vive Latino, Nacho Royo.

"Acabamos de ver un cartel que nos ha dejado con la boca abierta, que nos ha dejado sorprendidos y que nos ha empezado ya a hacer salivar", ha descrito la alcaldesa al conocerse a los 32 artistas. Ha comentado que este año el abono podrá ser un regalo de Navidad, una costumbre que se retoma desde que se iniciara hace dos ediciones.

Natalia Chueca ha aportado los datos de que este evento ha generado más de 25 millones de euros y ha atraído a más de 155.000 espectadores de 42 países. "Pocas política tienen un impacto de esta envergadura que genera el único festival en Europa de Vive Latino" que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

La alcaldesa ha dado la enhorabuena al director de este evento porque "hoy no se entendería Zaragoza y la oferta cultural de la ciudad sin el Vive Latino". Le ha dado las gracias a Nacho Royo por apostar por Zaragoza para traer este festival, que tiene más de 25 años de tradición en México, y que "encontró una puerta abierta" en Zaragoza para acoger este evento con la decisión del anterior alcalde, Jorge Azcón.

Ha recordado que el primer año no se pudo celebrar porque irrumpió la pandemia, pero a partir de 2022 "llegó para quedarse" y ahora se ha consolidado como uno de los momentos "más esperados y más especiales por los zaragozanos".

Este festival es un reencuentro postveraniego y postvacacional "de felicidad máxima" en un momento que supone descubrir nuevos artistas o de reencontrarse con otros más veteranos y disfrutar de esas últimas noches de verano zaragozano a los pies del río Ebro y en el Espacio Expo, que con este festival ha recobrado un uso después de 14 años.

"ORGULLO"

Por su parte, Nacho Royo ha elogiado el Espacio Expo que ha calificado de "una joya que tiene la ciudad que estaba totalmente abandonada" y ha reconocido que siente "orgullo y una satisfacción que traspasa el negocio puro y duro" al ver la respuesta del público desde la primera edición.

Ha destacado que hay artistas que han crecido desde su actuación en este festival, como Arde Bogotá, o Alcalá Norte que actuaron el pasado año y que "seguro que en un par de años van a estar como el grupo murciano, que "ya son inalcanzables para un festival". Ha habido muchos artistas que han descubierto el festival, lo ha descubierto al público y les sirven también como lanzadera" que sería el caso del grupo local Modelo, que este año volverán a tocar en un escenario más grande.

Nacho Royo ha explicado que el concepto de Vive Latino "engloba absolutamente todo siempre", en el sentido de que la oferta es muy amplia y variada y el espectador tiene que elegir, pero "precisamente se trata de eso, de decidir qué se quiere ver".

Este modelo de festival "no puede cambiar" porque tiene un aforo determinado y un tipo de artistas que abarcan varios estilos y tendencias, frente a otros modelos en los que hay un cabeza de cartel potente. "Este es el modelo de festival, que es el líder latino, ya está en la memoria de la gente, que sabe realmente lo que es", ha zanjado.

Uno de los mayores orgullos de Nacho Royo es el equipo "que se ha podido conseguir que sea totalmente local" y más del 90 por ciento de los trabajadores del festival son aragoneses. "Eso lo tenemos muy en cuenta porque tenemos un nivel tanto artístico como técnico en esta ciudad que, a veces, no se reconoce y hemos querido darle muchísimo valor a eso".

ANÉCDOTA

Ha relatado el momento en el que los organizadores de este festival en México vinieron "un poco engañados" a Zaragoza porque al llegar a Madrid, donde creyeron que se celebraría la versión española, los subió a un tren dirección a la capital aragonesa y al llegar "se sorprendieron, pero cuando vieron el recinto lo tuvieron igual de claro que nosotros".

También ha hecho referencia a los problemas surgidos en la primera edición y los nervios que genera el desconocer cómo va funcionar un nuevo espacio. "Lo recuerdo como lo más infernal porque hubo problemas técnicos de corriente, la comida, hubo bastantes líos, pocos para lo que es una primera edición de un festival de este calibre, pero todo el mundo coincidimos al terminar que había margen de mejora y que teníamos que ir a por ello y estamos ya en una quinta edición con unas cifras que son apabullantes", en alusión a lo datos ofrecidos por la alcaldesa.

Finalmente, ha mostrado su agradecimiento a todo el equipo de Vive Latino porque "sin ellos sería absolutamente imposible, desde el diseño hasta la parte técnica" y también lo ha hecho extensivo al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón que "desde el primer momento han abrazado el festival con una fuerza que no imaginábamos y es imprescindible", ha concluido.