VOX apoya el proyecto de presupuesto de Zaragoza para 2025 porque "pivota alrededor del ciudadano"

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha argumentado el apoyo al proyecto de presupuesto de 2025 en la Comisión de Hacienda porque es resultante de un acuerdo con el PP para la "estabilidad" del Gobierno de la ciudad y porque "pivotado alrededor de los zaragozanos".

Eva Torres ha dejado claro que este "no es" el presupuesto de VOX porque "no es el mejor para Zaragoza, pero sí es el mejor posible en función del reparto de fuerzas políticas en el Consistorio".

Ha justificado el acuerdo con el PP para que la ciudad tenga un presupuesto en el que en todas las áreas tienen partidas introducidas por VOX porque "es lo mejor para la ciudad y la fórmula más operativa de introducir en la gestión municipal el cumplimiento del programa electoral de VOX".

Tras precisar que las prioridades de VOX no son las del PP ha opinado que este presupuesto es el "menos malo" que se puede aprobar, ya que de no aprobarlo e ir a la prórroga presupuestaria llevaría consigo que "no se llevarán a cabo inversiones y convenios que son buenos para el bienestar de los zaragozanos".

Respecto a las reclamaciones de distintas entidades, ha comentado la dificultades que impone la normativa vigente en aceptarlas porque "menoscaba su derecho de participación, y en definitiva, la democracia".

Ha considerado que los grupos parlamentarios en las Cortes de Aragón "deberían" modificar esa normativa para poder dar voz a los ciudadanos y que éstos sepan que, al menos, serán atendidas sus peticiones y "no desestimadas sistemáticamente por imperativo legal".

Las propuestas de VOX, ha comentado, se basan "siempre" en demandas vecinales, que trasladan los zaragozanos, los vocales de las juntas de distritos y barrios rurales.

Torres ha explicado la abstención de VOX tanto en la inadmisión como en la aprobación de las alegaciones presentadas por las entidades, ya que ambas votaciones son en su conjunto y en punto único.

ALGUNAS ALEGACIONES

Ha citado las alegaciones de la Unión de Consumidores de Aragón sobre los estudios y costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos y del suministro y abastecimiento de agua para recordar que VOX tiene diferencias con el cálculo y la aplicación de estas ordenanzas. "Estamos en contra del impuesto de residuos, en contra de que el Ayuntamiento lo repercuta de manera individual y no litigue contra el Gobierno de Sánchez, estamos en contra de su cálculo partiendo del consumo de agua y advertimos de la inseguridad jurídica de esta tasa.

A la asociación de vecinos de La Almozara y la asociación Vecinal Delicias sobre la biblioteca Santa Orosia les ha indicado que su petición se contempla en el acuerdo PP-VOX y para tranquilidad de los vecinos, VOX ha presentado una enmienda para que la partida aparezca individualizada y agilice la licitación.

Sobre las alegaciones de entidades educativas a las ayudas públicas para actividades en la educación concertada ha lamentado que los grupos de la izquierda "han judicializado" este asunto y "son los responsables de que las familias que lo necesiten de centros concertados no cuenten con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza" porque mientras no haya una sentencia firme no se puede mantener esta partida en el presupuesto.

A la Asociación de Vecinos Barrio Jesús les ha indicado que VOX ha presentado una partida específica para actualizar el proyecto de reforma del Camino del Vado.

Respecto a todas las alegaciones presentadas a la recalificación y venta de suelo recogidas en el presupuesto, VOX las está estudiando todas y han tomado nota de la "necesidad semafórica" del cruce en la calle Zafiro y Alhama, que exigirán dentro de la partida de semáforos inteligentes, que ha introducido VOX.

También ha calificado de "coherentes, justas y de especial interés" algunas de las propuestas sobre la Policía Local y el Cuerpo de Bomberos.

Por otro lado, Eva Torres ha estimado que "no es suficiente el importe para la regeneración del entorno del casco Histórico, de la Magdalena, del entorno Zamoray Pignatelli" por lo que VOX ha introducido partidas tanto Urbanismo, como en Economía y Políticas Sociales.

PLANTILLA MUNICIPAL

La plantilla se debe aprobar anualmente en el presupuesto, según recoge la Ley de Régimen Local, ha recordado para observar que en la web municipal hay una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Los puestos de trabajo son los elementos con los que se organiza internamente la administración y no son objeto de Oferta de Empleo Público y las plantillas reflejan únicamente plazas, y no puestos de trabajo".

No obstante, en la Comisión de Participación Ciudadana y Régimen Interior, se ha diferenciado entre la plantilla estructural y la plantilla presupuestaria, pero esa diferencia de conceptos "no la veo regulada en ninguna norma y tampoco entiendo esa distinción que se hace, a no ser, que se pretenda modificar la RPT a través de la modificación de la plantilla", ha expuesto.

Se ha mostrado de acuerdo en que el concepto de plantilla al que hace referencia la Ley de Régimen Local "no es el mismo" que el de anexo de personal a que hace referencia la Ley de Haciendas Locales, pero también ha considerado que la plantilla "debe contener" la cantidad de personal que presta sus servicios en el Ayuntamiento, aunque pueda haber plazas que estén vacantes, que también deberán estar dotadas para se que puedan cubrir, de forma provisional o definitiva". Ha apremiado a que haya una correspondencia entre la plantilla y el anexo de personal.

Eva Torres ha comprobado que en la plantilla de 2024 y 2025 la plaza de viceinterventor aparece, pero no figura en el anexo de personal del presupuesto, por lo que no está dotada y por tanto, no se puede cubrir de forma provisional ni definitiva".

A su parecer es "necesaria" para solventar las irregularidades que se producen en los organismos autónomos de carácter administrativo del Ayuntamiento, cuando la Intervención Delegada de éstos se lleva a cabo por personal laboral, "contraviniendo" los artículos 92 de la Ley de Régimen Local y 169 del Texto Refundido de Régimen Local y 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ha concluido.