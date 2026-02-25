Vox apoyará el presupuesto de Zaragoza 2026 al llegar a un acuerdo con Chueca sobre la ZBE y reducir la administración

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Eva Torres - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza votará a favor del presupuesto de 2026 tras llegar a un acuerdo con la alcaldesa, Natalia Chueca, sobre la Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la reducción de la administración local.

El acuerdo, en el que se recogen ambos puntos, lo han dado a conocer en la tarde de este miércoles la alcaldesa Natalia Chueca y la portavoz adjunta del grupo municipal de Vox, Eva Torres, en una comparecencia conjunta en el arco de banderas del Ayuntamiento de Zaragoza.

Uno de esos puntos pasa por el compromiso de ambas partes de iniciar el trabajo para "poder aligerar el coste administrativo" de la ciudad con el objetivo compartido de aminorar el peso de las administraciones y buscar la forma de reducir estructuras.

El otro apartado, que también ha sido una exigencia de Vox supondrá modificar la ordenanza de ZBE para que pueda hacerse en un nuevo formato que permita tener restricciones de acceso vinculadas a episodios de contaminación.

Este formato está ya vigente en otras ciudades españolas, como Sevilla, Castellón y Ponferrada, que han servido de inspiración, ha citado la alcaldesa, además de que "cumple con la ley", que era una de las líneas rojas al ajustarse al Real Decreto de Ayudas al Transporte del Gobierno de España y no perder los 22 millones de euros de ayudas al transporte urbano entre 2025 y 2026.

"Teníamos dos puntos que acordar porque las partidas presupuestarias estaban negociadas desde el pasado ejercicio, no ha habido enmiendas a las partidas por parte de Vox y lo que nos separaba era más conceptual que realmente las partidas de gastos", ha sintetizado Chueca.

LEGALIDAD

Respecto a las cámaras que se tienen que instalar, Chueca ha explicado que tienen que tener sensores de contaminación del aire para poder determinar si se superan los umbrales previstos por la legislación y ha comentado que es "sistema más sofisticado el que se va a implantar" frente al de la ordenanza vigente, que seguirá operando hasta que se apruebe la nueva.

Por tanto, la tecnología prevista "es igual de necesaria que en la ordenanza actual", ha aseverado la alcaldesa, quien ha incidido en que ha sido la seguridad jurídica lo que le ha decantado a aceptar la propuestas de Vox y tras la elaboración de varios informes por los técnicos municipales. "Es esa seguridad jurídica es la diferencia entre ayer y hoy, entre esta mañana y ahora por la tarde", ha puntualizado.

Cumplir con la legalidad para tener una ZBE en vigor y no perder las ayudas al transporte han sido las dos líneas rojas de la alcaldesa que "con este nuevo modelo de ordenanza se tiene la seguridad jurídica de que podemos acogernos a las ayudas del transporte".

De este modo, estos dos escollos "hemos sido capaces de superarlos y hemos sido capaces de solventar después de mucho análisis, mucho estudio, mucho trabajo y muchas conversaciones y negociaciones

INFLUENCIA DE VOX

Por su parte, Eva Torres ha trasladado su satisfacción por este acuerdo con el PP que "salva dos escollos" que les separaban de la aprobación del presupuesto de 2026 y que pasan por "no sancionar a los ciudadanos por acceder al centro de la ciudad y reducir la estructura del Ayuntamiento".

Ambas partes comenzarán a trabajar en sendos aspectos a partir del viernes, una vez que en el pleno de este jueves se apruebe el presupuesto de 2026.

Torres ha incidido en que el Gobierno de Zaragoza ha aceptado la propuesta de Vox para transformar la ordenanza de ZBE de modo que el régimen sancionador "solo se active cuando se superen los umbrales de contaminación oficiales", ha remarcado.

Este punto tiene el efecto que Vox buscaba de que "no se restrinja el acceso y no se sancione a ningún ciudadano por circular por el centro de la ciudad", ha señalado Torres apuntando que Zaragoza "no es una ciudad contaminada", además de que no supera los límites establecidos de contaminación con recoge el Informe Anual de Calidad del Aire de 2024 y como se puede observar en los paneles informativos y en la página web habilitada por el ayuntamiento.

Por ello la implantación de la ZBE en Zaragoza "es absurda y sólo obedece a políticas ideológicas que acaban perjudicando la vida de los ciudadanos", ha razonado Eva Torres, para ahondar en que Vox "utiliza su influencia para poner sentido común entre tanta política ideológica que restringe las libertades y los derechos y empobrece y arruina a los ciudadanos".

A colación, Chueca ha agregado que comparte con Vox que la ZBE es "imposición por parte del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez, que atenta a la autonomía local y que cada ciudad tiene unas necesidades diferentes".

ACUERDO INDEPENDIENTE "SIN TUTELAS"

Tras insistir en su rechazo a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes "por ley" tengan que tener una ZBE, Chueca ha reconocido que no le ha costado "poder encontrar una fórmula que reduzca las restricciones de acceso como es esta que ya están trabajando otras ciudades y que ya están en vigor en otras ciudades españolas".

Para la alcaldesa, con este acuerdo la ciudad "gana estabilidad, seguir avanzando, no perder tiempo porque todas las obras que están en marcha van a seguir y se va seguir mejorando la calidad de vida de todos los zaragozanos".

En su intervención, Chueca ha agradecido a la portavoz adjunta de Vox "el haber encontrado estas soluciones para ser capaces de llegar a este acuerdo". A los ciudadanos les ha dicho que seguirá trabajando y gobernando "con responsabilidad para evitar que esta ciudad se pare y seguir transformándola y cambiando las políticas heredadas de los gobiernos anteriores".

Las dos comparecientes han asegurado que este acuerdo no guarda vinculación con las negociaciones que se siguen entre el PP y Vox para la formación del Gobierno de Aragón y la elección de la composición de la Mesa de las Cortes de Aragón.

"No, claramente no forma parte de ningún acuerdo global", ha zanjado Torres y Chueca ha detallado que se han centrado en el presupuesto de Zaragoza "sin tutelas por parte del partido en otras administraciones o a nivel orgánico y obviamente buscando lo mejor por la ciudad". "En este caso hemos sido capaces de encontrar ese acuerdo y yo creo que el resto de negociaciones son de otro calado", ha diferenciado.