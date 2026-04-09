Vox cree que la situación del Parque de Atracciones de Zaragoza es consecuencia de una "mala gestión política"

Archivo - Noria del Parque de Atracciones de Zaragoza - PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Armando Martínez, ha asegurado que la situación del Parque de Atracciones "no deja de ser consecuencia de una mala gestión política que, al final, terminan pagando los de siempre" en referencia al ERTE anunciado para los 81 trabajadores de este equipamiento lúdico que abrirá solo para atender los eventos concertados en abril y mayo.

"Una vez más --ha comentado Armando Martínez-- observamos cómo cuando las instituciones y los politicazos acaban metiendo su mano en los negocios, cuando acaban poniendo condiciones, cuando estas condiciones no se cumplen y acabamos dando prórrogas y más prórrogas y, al final, sin un control y sin una gestión adecuada, acaban pagando el pato los de siempre, los trabajadores y, por supuesto, y no menos importante, los ciudadanos de Zaragoza, que van a ver cómo este año 2026 su Parque de Atracciones, un lugar icónico del ocio familiar, no abre sus puertas".

En declaraciones a los medios de comunicación, Armando Martínez ha indicado que puntualmente se anuncia que abriría para las contrataciones concertadas de ciertas celebraciones, lo que también le genera "mucha incertidumbre" al preguntar en qué condiciones se va a abrir y si solo será el restaurante excluidas las atracciones.

En tal caso, ha considerado que supondría un "incumplimiento" al modelo contractual con esas personas que han decidido celebrar su evento en el Parque de Atracciones. "No tiene sentido que las atracciones no estuviesen en funcionamiento", ha opinado.

Por tanto, "no deja de ser una malísima gestión que, al final, terminan pagando los de siempre", ha reiterado Armando Martínez sobre la situación generada con el Parque de Atracciones después de que la concesionaria anunciara que sólo abriría en abril y mayo para cumplir con eventos ya comprometidos, como las comuniones, y de que el Ayuntamiento ratificara la continuidad del actual concesionario, PAZ SA, que no ha llegado a un acuerdo con su socio de licitación, el Grupo Fénix Entertainment.