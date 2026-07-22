Vox denuncia que el alcalde socialista de Bujaraloz permite un "aquelarre anarquista de exaltación de asesinatos"

El portavoz de Vox, Santiago Morón. - GRUPO PARLAMENTARIO DE VOX

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de VOX ha denunciado este miércoles el "aquelarre anarquista de cuatro días" que va a tener lugar en Bujaraloz para "homenajear a la Columna Durruti que dejó un reguero de sangre en el 36, desde su salida en Barcelona hasta Aragón y luego en el frente de Madrid".

Así se ha expresado el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, quien ha mostrado su rechazo a los actos por el 90 aniversario de la llegada de la Columna Durruti a Bujaraloz, cuya presentación tendrá lugar esta tarde a las 19.00 horas en la Plaza Mayor del mencionado municipio. Todo ello "con la connivencia de su alcalde, el socialista Darío Villagrasa".

Morón ha destacado en rueda de prensa que entre las "hazañas de las tropas marxistas y anarquistas en Bujaraloz" se encuentra "el asesinato de vecinos desde el principio de la contienda", como es el caso del guardia civil, José Marrufo Domingo, del propietario Guillermo Pallás Villagrás y de los molineros don Pablo Gracia Mainar y don Benjamín Gracia Mainar. Ha añadido "la tortura y asesinato del cura párroco, don Jesús Franco Pallás, quien tras recibir varios balazos fue quemado vivo horas después", así como "los múltiples asesinatos cometidos entre Bujaraloz, La Almolda, Pina" o "el incendio y expolio de Iglesias, entre otras, el Real Monasterio de Sijena, cuyos bienes rapiñaron y se llevaron a Cataluña como trofeo de guerra".

El portavoz de Vox ha calificado de "inaceptable" la "exaltación de hechos violentos que tuvieron lugar en la Guerra Civil". Ha analizado que estas jornadas "no tienen otro interés que provocar la confrontación entre españoles, en línea con la memoria democrática". "Probablemente estos actos se ajusten a las leyes de memoria que Vox derogará en cuanto lleguemos al Gobierno de España, como hicimos con la Ley de Memoria Democrática en Aragón. Pero en cualquier caso, demuestra que al alcalde de Bujaraloz, Darío Villagrasa, no le preocupaba la convivencia entre vecinos en su pueblo y antepone sus intereses partidistas, gobernando sólo para los que le han votado", ha concluido.