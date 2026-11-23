Archivo - Bloques de viviendas. En primer plano con la fachada rehabilitada y el del fondo en estado de origen - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha reclamado en la Comisión de Hacienda una "rebaja de impuestos y la simplificación de los trámites administrativos como medidas principales para solucionar el problema de la vivienda en la ciudad".

Durante el debate sobre la inadmisión de las propuestas presentadas a la modificación de las ordenanzas fiscales, Torres ha centrado su intervención en defender las medidas planteadas por la Federación de Empresas de la Construcción de Zaragoza.

Según ha expuesto, "el acceso a la vivienda representa actualmente uno de los principales problemas para los zaragozanos, afectando de manera especial a los jóvenes y a las familias trabajadoras". En este sentido, ha señalado que "las Administraciones Públicas deben dejar de encarecer la construcción" y ha lamentado que se pretenda dejar fuera del debate a una Organización que conoce la realidad del sector.

MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS PARA IMPULSAR LA OFERTA

En su intervención, Eva Torres ha detallado las propuestas de la Federación de Empresas de la Construcción, destacando su coincidencia con los votos particulares presentados previamente por Vox para moderar la fiscalidad urbanística.

Entre estas propuestas figura la vivienda protegida para lo que propone recuperar los incentivos fiscales destinados a la vivienda protegida, tanto en régimen de venta como de alquiler; otras es la revisión del ICIO para actualizar los costes de referencia del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para ajustarlos al coste real de ejecución. También está que haya menos burocracia y simplificar las exigencias administrativas relacionadas con los avales municipales.

Asimismo, en respuesta a la intervención de Zaragoza en Común, la portavoz de Vox ha subrayado "la necesidad de garantizar la protección legal de los propietarios para dinamizar el mercado del alquiler".