Vox expresa su rechazo a los 40.000 euros de la DPZ para la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de Unizar

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación Provincial de Zaragoza, Carlos Rodrigo, ha trasladado el "total y contundente rechazo al anuncio realizado por la DPZ de sufragar con 40.000 euro la cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza". Ha calificado dicho gasto como "totalmente improductivo", dado que "la cooperación exterior no es competencia de ninguna institución municipal, provincial ni autonómica".

Rodrigo ha analizado que "no hay forma técnica de fiscalizar cuál es el destino final de estos fondos, después de que pasen por un elevado número de intermediarios". Ha acusado a la Diputación Provincial de Zaragoza de "priorizar alimentar la red clientelar en torno a la Federación Aragonesa de Solidaridad antes que arreglar las carreteras provinciales que sí son su competencia o a permitir que Zaragoza mantenga sus festejos taurinos en las Fiestas del Pilar".

El portavoz de Vox ha refrendado la decisión del vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, de retirar la financiación autonómica de 30.000 euros a la Cátedra de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Rodrigo ha incidido en que la Universidad "ya recibe una poderosa inversión de más de 271 millones euros del Gobierno de Aragón para reforzar las condiciones del alumnado, el personal docente e investigador; pero no para una supuesta cooperación al exterior que nadie sabe dónde va a parar".

Ha finalizado diciendo: "Primero, los nuestros. Primero, los de casa con los recursos finitos que disponemos en la DPZ".