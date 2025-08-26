Vox rechaza la creación de una Agencia Aragonesa de Emergencias, que tilda de "chiringuito"

Civiac cree que el sistema autonómico es un "fracaso" en la gestión de crisis

ZARAGOZA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón Fermín Civiac ha rechazado la creación de una Agencia Aragonesa de Emergencias, que ha definido como un "chiringuito" por entender que "duplica estructuras ya existentes como la Dirección General de Interior y Emergencias y el Centro de Emergencias 112 Aragón.

La creación de la Agencia Aragonesa de Emergencias fue anunciada el pasado 20 de agosto por el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno autonómico, Roberto Bermúdez de Castro.

En rueda de prensa, el parlamentario de Vox se ha referido a la Ley 4/2024, que regula el Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón, y configura el 112 Aragón como "el instrumento de coordinación y apoyo del director o directora del Plan de Protección Civil".

Civiac ha añadido que "el 112 asume la interlocución y coordinación en materia de gestión de emergencias en el sector público, privado, estatal, local o de otras comunidades autónomas", y ha incidido también en que "es responsable de movilizar recursos humanos y materiales necesarios, y coordinar las actuaciones de los diferentes servicios operativos".

Por ello, ha apuntado que "cuando el consejero de Interior habla de crear una Agencia para coordinar la respuesta ante las emergencias, da la sensación de que desconoce que ya tenemos un órgano administrativo cuya función es la coordinación de la respuesta ante las emergencias".

"FRACASO" DE LAS AUTONOMÍAS

Civiac ha definido como "fracaso" al sistema autonómico en la gestión de crisis y emergencias, haciendo referencia a la pandemia, la dana de Valencia o los incendios.

En cuanto a la agencia, ha sintetizado que "supondría más políticos en los despachos" y "crear plazas para enchufar amigos del PP de Huesca en la Administración Pública aragonesa", enmarcándolo en la política de los populares de "aparentar que se hacen cosas y señuelos para dejarlo todo igual".

Del mismo modo, ha criticado que "uno de los argumentos del consejero Bermúdez de Castro sea que Cataluña y Andalucía cuentan con una Agencia autonómica de Emergencias". "¿Quieren crear 17 organismos para todas las gestiones? Esto es burocratizar la gestión de las emergencias para que al final nadie se haga responsable", ha lamentado.

En su lugar, Civiac ha propuesto al Gobierno de Aragón "implantar políticas de prevención como la limpieza de cortafuegos, mantenimiento de pistas forestales y construcción de nuevas pistas, incremento del pastoreo, talas periódicas de saneamiento, desbroce del entorno de pistas y cortafuegos". "Hace falta más personal sobre el terreno, más medios y mejor planificados", ha agregado.

Por último, ha señalado que VOX planteó en el pleno del 26 de junio de este año elaborar una Comisión Especial de Estudio para la prevención de catástrofes naturales en Aragón, la cual fue rechazada por el resto de las formaciones políticas.