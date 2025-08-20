Vox tilda de "escándalo" que la ministra Robles vaya a Jaca y no acuda al homenaje a las víctimas de ETA en Sallent

El presidente de Vox Huesca y diputado en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, en el acto de homenaje a los guardias civiles asesinados por ETA en Sallent de Gállego (Huesca) - VOX

SALLENT DE GÁLLEGO (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox Huesca y diputado en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha calificado de "escándalo" que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya sido "incapaz de hacer acto de presencia en el acto de homenaje a los guardias civiles asesinados por ETA en el año 2000 en Sallent de Gállego, "a pesar de que se encontraba a apenas media hora en coche" en un acto en Jaca.

A su parecer, con esta actitud, la ministra Robles "ha pretendido hurgar en la herida para causar el mayor dolor posible a las víctimas de ETA".

Robles ha visitado este miércoles el Regimiento de Cazadores de Montaña 'Galicia' número 64 en su Acuartelamiento en Jaca, pero su ausencia en Sallent de Gállego "deja bien a las claras el afán de humillar a las víctimas que tiene el Gobierno criminal y corrupto de Pedro Sánchez que debe su permanencia en el gobierno a los repugnantes acuerdos con el brazo político de la ETA".

Fermín Civiac ha insistido en que el Gobierno central "atenta contra la dignidad de las víctimas y busca despreciarlas continuamente".

HOMENAJE

El presidente de VOX Huesca y diputado en las Cortes de Aragón ha asistido a la misa y a los actos en recuerdo de Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, los guardias civiles asesinados por la banda terrorista ETA el 20 de agosto del año 2000 en esta localidad del Pirineo oscense, en la comarca del Alto Gállego.

El acto central y más emotivo ha sido cuando se ha descubierto la placa de una calle que llevará el nombre de los agentes asesinados con una bomba lapa. Más tarde se ha depositado una corona de flores en el cuartel de la Guardia Civil y también había flores y fotos de los dos agentes en el lugar donde se produjo el atentado.

"GOBIERNO MAFIOSO"

Ha criticado que, durante el primer semestre de este año, "se han realizado 168 actos públicos de apoyo a ETA en España". Unos homenajes a los asesinos de ETA que, a su parecer, "sólo son posibles porque el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en general el Gobierno mafioso de Sánchez, los tolera, los permite y los ampara".

Por el contrario, ha afirmado que "VOX sí ha querido estar presente en el 25 aniversario del atentado de ETA en el que fueron asesinados los guardias civiles Irene Fernández y José Ángel de Jesús para reivindicar, una vez más, la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia".

Ha recalcado que "acudir a este tipo de actos es una forma de luchar contra la mentira que se siembra desde las terminales separatistas que pretenden hacer pasar a la banda asesina ETA como benéficos luchadores". Asimismo, ha lamentado que dos de los etarras implicados en los asesinatos de Sallent de Gállego "se encuentran con el tercer grado".

"No podemos olvidar a ETA, porque ETA sigue presente en Vascongadas en todas las instituciones y siguen condicionando la política vasca e incluso la política nacional. No podemos pasar la página del terrorismo etarra, no queremos olvidar a los que tanto daño hicieron. Y no sólo a las víctimas directas sino a toda la nación española, a todos los españoles de bien", ha concluido.