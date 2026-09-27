Zaragoza en Común muestra su apoyo a la acampada en Sol y exige el 'Decreto Maricarmen' para frenar los desahucios

Archivo - La portavoz de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza en Común (ZeC) muestra su apoyo a la acampada de Sol y a las personas y colectivos que están reclamando una respuesta política ante la emergencia habitacional que atraviesa el país, y reclama al Gobierno central la aprobación del denominado 'Decreto Maricarmen', que permita frenar los desahucios de personas y familias vulnerables y garantizar una alternativa habitacional digna.

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha señalado que el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de la vivienda en la que había vivido durante décadas en Madrid, "no puede convertirse simplemente en una noticia más".

"Lo que está ocurriendo en Sol no habla solo de Maricarmen. Habla de miles de personas que viven con miedo a que les suban el alquiler, a no poder renovar su contrato o a tener que abandonar su barrio. La vivienda no puede tratarse únicamente como un negocio. Es un derecho y las administraciones tienen la obligación de garantizarlo", ha expresado.

Para ZeC, Zaragoza no vive al margen de esta realidad. Los desahucios continúan produciéndose en la ciudad y cada semana hay familias que afrontan procedimientos de lanzamiento o situaciones de enorme inseguridad residencial.

Al mismo tiempo, el incremento de los precios de la vivienda y de los alquileres está expulsando progresivamente a familias de sus barrios y dificultando el acceso a una vivienda incluso para personas con empleo y salarios estables.

"En Zaragoza sabemos perfectamente lo que significa esta emergencia. No estamos hablando de un problema que ocurra únicamente en Madrid. Aquí también hay familias que no pueden asumir los precios actuales del alquiler y que se enfrentan a la posibilidad de perder su casa o tener que marcharse de su barrio", ha afirmado Tomás.

ACELARAR ADOPCIÓN DE MEDIDAS

Zaragoza en Común considera que el caso de Maricarmen y la movilización social de estos días deben servir para acelerar la adopción de medidas concretas por parte de todas las administraciones.

Por ello, ZeC estudia plantear una moción el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza para reclamar medidas que permitan hacer frente al incremento de los precios de la vivienda y garantizar el derecho a una vivienda digna.

La formación sugiere que el Ayuntamiento debe utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance y reclama "instar al Gobierno central a aprobar un Decreto con medidas que frenen los desahucios de personas y familias vulnerables y garanticen una alternativa habitacional y al Gobierno de Aragón a declarar zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos legales, para poder aplicar mecanismos de regulación y contención de los alquileres".

Asimismo, garantizar una vivienda alternativa digna a las personas y familias vulnerables afectadas por procedimientos de desahucio y ampliar de forma decidida el parque público de vivienda, utilizando suelo y recursos públicos para garantizar el acceso a una vivienda y no para favorecer operaciones especulativas.

Por otro lado, utilizar el derecho de tanteo y retracto para incorporar viviendas al parque público y evitar que oportunidades de vivienda asequible acaben en manos de grandes operadores y limitar y controlar las viviendas de uso turístico, especialmente en aquellas zonas donde su proliferación esté contribuyendo a reducir la oferta residencial y a incrementar la presión sobre los alquileres.

También apuestan desde ZeC por impulsar medidas de control y contención de precios mediante la declaración de zonas tensionadas, utilizando las herramientas que permite la legislación vigente.

"Llevamos tiempo planteando que Zaragoza necesita ampliar su vivienda pública, utilizar el tanteo y retracto y poner los recursos públicos al servicio de quienes necesitan una casa para vivir. No podemos aceptar que mientras miles de personas tienen dificultades para acceder a una vivienda, se siga entendiendo la vivienda como un activo financiero con el que especular", ha sostenido la portavoz de ZeC.

PRECIOS

Para Zaragoza en Común, el problema no se limita a los desahucios. La subida de los precios de compra y alquiler está generando un proceso de expulsión residencial que afecta especialmente a las personas con menos recursos.

"El problema empieza mucho antes de que llegue una comisión judicial a la puerta de una vivienda. Empieza cuando un alquiler deja de ser asumible, cuando una familia no puede renovar su contrato, cuando una persona tiene que destinar la mayor parte de su salario a pagar la casa o cuando se ve obligada a marcharse de su barrio porque ya no puede pagar los precios", ha explicado Tomás.

La formación denuncia que esta situación se produce mientras fondos de inversión, grandes tenedores y operadores inmobiliarios obtienen beneficios de un mercado cada vez más tensionado, y reclama que las administraciones intervengan para evitar que la vivienda quede sometida exclusivamente a las dinámicas del mercado.

"No podemos pedir a las familias que se adapten a unos precios que se han disparado mientras dejamos intactas las reglas que permiten esa escalada. Si la vivienda es un derecho, las administraciones tienen que intervenir para garantizar que ese derecho pueda ejercerse", ha comentado Elena Tomás.

RESPUESTA COMPARTIDA

Zaragoza en Común considera que la respuesta debe ser compartida por el conjunto de las administraciones: Estado, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento.

El Gobierno central debe establecer mecanismos eficaces para evitar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional; el Gobierno de Aragón debe utilizar las herramientas disponibles para declarar zonas tensionadas; y el Ayuntamiento debe aumentar su parque público, movilizar vivienda y actuar sobre aquellos usos que estén reduciendo la oferta residencial.

"No queremos que en Zaragoza tengamos que esperar a que una persona salga de su casa en una camilla para reaccionar. Queremos que las instituciones actúen antes, cuando todavía estamos a tiempo de evitar que una familia pierda su hogar", ha apuntado la portavoz de ZeC.

Desde Zaragoza en Común reiteran además su apoyo a las organizaciones sociales y colectivos que están acompañando a las familias afectadas y que llevan años denunciando la emergencia habitacional.

La reacción desde Zaragoza en Común, ha anotado su portavoz, la tenemos clara: "La movilización en Sol nos recuerda algo fundamental: detrás de cada desahucio hay una persona, una familia y un proyecto de vida. Maricarmen no es un caso aislado. Y Zaragoza tampoco está al margen. Debemos dar soluciones".