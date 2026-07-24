Zaragoza destina 240.000 euros a las ayudas de vivienda para mujeres víctimas de violencia machista

Tras la publicación este viernes en el BOPZ, se abre el plazo de solicitud hasta el 30 de septiembre. - AYUNTAMIENTO

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado la convocatoria anual de ayudas económicas destinadas a facilitar el pago del alquiler o de la hipoteca a mujeres víctimas de violencia machista, con un presupuesto de 240.000 euros, un 50% más que en 2025.

La convocatoria, impulsada hace unos días por el Gobierno municipal, ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), por lo que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde mañana hasta el 30 de septiembre de 2026.

Las ayudas podrán alcanzar los 3.000 euros para sufragar las rentas del alquiler o las cuotas hipotecarias de la vivienda habitual abonadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de favorecer la autonomía personal y económica de las mujeres y contribuir a garantizar su estabilidad residencial.

"Somos plenamente conscientes de que el acceso a la vivienda es una de las mayores dificultades con las que se encuentran muchas mujeres víctimas de violencia machista. Por eso este año hemos incrementado un 50% el presupuesto de estas ayudas", ha destacado la consejera de Políticas Sociales y concejal delegada de Igualdad, Marian Orós.

"Queremos ofrecerles recursos útiles y eficaces que les proporcionen estabilidad y autonomía para que puedan comenzar una nueva etapa con más garantías. Estas ayudas forman parte del acompañamiento integral que prestamos desde el Servicio de Igualdad y Mujer para ayudarles a salir de la violencia y reconstruir su proyecto de vida", ha añadido la consejera.

Tras las mejoras introducidas en la pasada convocatoria para adaptarse al incremento del precio de la vivienda, el Ayuntamiento mantiene las condiciones más favorables para las beneficiarias. Así, podrán solicitar estas ayudas las mujeres con contratos de alquiler o hipotecas de hasta 850 euros mensuales, mientras que en el caso del alquiler de habitaciones el límite se sitúa en 425 euros al mes. El umbral de ingresos se sitúa entre 420 y 1.800 euros mensuales.

Podrán acceder a estas ayudas las mujeres que acrediten su condición de víctimas de violencia de género ejercida por su pareja o expareja, de acuerdo con la Ley Orgánica 1/2004, mediante la correspondiente acreditación emitida por el Instituto Aragonés de la Mujer. Además, deberán ser titulares de un contrato de alquiler o de un préstamo hipotecario de una vivienda situada en Zaragoza que constituya su residencia habitual y permanente y cumplir el resto de requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Las solicitantes podrán realizar el trámite tanto de forma presencial en los registros habilitados como por vía telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Zaragoza.

Toda la información sobre la convocatoria, así como los modelos de solicitud y la documentación necesaria, está disponible en la web municipal www.zaragoza.es y en el Servicio de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.