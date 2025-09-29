Zaragoza destina parte de las ayudas a la competitividad para que las pymes adapten la factura electrónica

PP y Vox coinciden en afirmar que "los acuerdos presupuestarios funcionan muy bien"

ZARAGOZA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tejido de microempresas, pequeñas y medianas empresas y de autónomos de Zaragoza dispondrá, en unos días, de una línea de ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza para poder sufragar inversiones que les permitan ganar competitividad. Entre todas ellas, este año se priorizarán las relacionadas con la adaptación a la factura digital de la Agencia Tributaria que conectará los negocios con el Ministerio de Hacienda.

La obligatoriedad de disponer de un sistema de envío de facturas compatibles con el software VeriFactu, homologado por la agencia tributaria, estará vigente para las empresas desde el 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2026.

El Gobierno de la Ciudad dio el visto bueno la semana pasada a las subvenciones de Competitividad Empresarial, dotadas con 1.000.000 de euros y que forman parte del acuerdo presupuestario con el grupo municipal Vox.

Una cuarta parte, 250.000 euros, se destinarán a sufragar los gastos para actualizarse técnicamente al nuevo sistema nacional desde el 1 de enero y que necesariamente conllevarán gastos a este tejido de negocios locales.

De esta forma, el plazo de solicitud se abrirá en los próximos días y los miles de pequeños negocios que vertebran Zaragoza podrán disponer de una solución eficaz que los beneficiará de manera directa ante esta inversión a corto plazo.

Así también se demuestra la flexibilidad, la reacción inmediata del Gobierno de la Ciudad para responder gracias a la relación continua que existe con las necesidades cotidianas de este sector de pymes y autónomos para optimizar la prestación de cualquier servicio público.

El consejero municipal de Economía, Carlos Gimeno, ha destacado que en el conjunto de los tres años se han destinado 3.200.000 euros. "Hemos querido poner en los bolsillos de los pequeños empresarios y autónomos para que puedan destinarlos a diferentes políticas de mejoras de la competitividad en sus empresas", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que en las dos anteriores ediciones se han beneficiado más de 1.500 negocios. El segundo año, respecto al primero, representó un gran incremento, lo que revela que estas ayudas tienen una finalidad "muy demandada" por los autónomos y se ha mostrado convencido de este año "estará mejor".

"Vamos a volver a batir récord, porque además, hemos querido integrar también ese acompañamiento que queremos hacer en nuestras pequeñas empresas autónomas para esa obligación de la facturación electrónica, que será obligatoria a partir del año que viene", ha comentado.

"FUNCIONAN MUY BIEN"

En rueda de prensa, Carlos Gimeno ha asegurado que los acuerdos globales con el grupo municipal de Vox "están funcionando muy bien". Se ha referido a las ayudas por obras en la vía publica que ya se pusieron en marcha desde el verano, y que están ayudando a todos los comercios que están afectados.

Gimeno ha apuntado que de los acuerdos con Vox en este ámbito quedan pendientes las ayudas de inserción laboral. Por su parte, la concejal de Vox, Eva Torres, ha señalado que esta "tercera gran línea de ayudas" es la que queda pendiente de las introducidas por Vox en el presupuesto del año 2025 y que todavía no se han puesto en marcha.

"El resto lo tenemos en marcha y la verdad es que está funcionando bien y esperemos que esta línea de ayudas tenga el mismo éxito que ha tenido las anteriores", ha anotado.

En su intervención, Eva Torres ha detallado los requisitos de esta convocatoria, que ha señalado esta línea "novedosa" de ayudas a la competitividad empresarial se ha considerado "imprescindible" tanto por Vox como por el consejero municipal Gimeno.

"Lo que pretendemos es ayudar a la obligación impuesta por el Gobierno central de disponer de un sistema de envío de facturas compatible con el software Verifactu, que debe estar vigente para las empresas desde el 1 de enero del 2026, mientras que los autónomos tendrán de plazo hasta el 1 de julio del 2026".

Esta línea "nosotros la vemos fundamental" para cumplir con esta obligatoriedad del Gobierno central de presentación de facturas electrónicas, ha recalcado.

DOS LÍNEAS

Las subvenciones constan de dos líneas desde su creación: ayudas para gasto corriente, que ascienden en este caso a 300.000 euros --150.000 de ellos para adaptación a la factura electrónica-- y para gasto inventariable --inversiones en competitividad-- dotada con 700.000 euros, de los que 100.000 euros son para factura electrónica.

Los límites establecidos para los solicitantes son varios. Así, en caso de pedir ayudas para la factura electrónica son 2.000 euros como máximo y 500 euros como mínimo --sumando el gasto corriente e inventariable--.

En caso de solicitar las ayudas para otros aspectos de competitividad, los límites van de 20.000 euros como máximo a 2.000 euros como mínimo --sumados el gasto corriente y el inventariable--.

A esta convocatoria de competitividad, además de la novedosa cuantía para la transición a la factura electrónica, acceden los autónomos y pymes que pretendan optimizar la organización, el diseño del producto o su proceso, estudios de mercado o la actualización digital.

Así, percibirán ayudas para nuevas o renovadas paginas web, para adquisición de software, formación en el ámbito digital empresarial o gastos derivados de obras de ampliación o compra de mobiliario especializado, entre otros Los candidatos deben ser autónomos datos de alta en el régimen general (RETA) y microempresas con menos de 20 trabajadores con un balance menor de 2 millones de euros.

Además, las pymes no podrán superar un volumen de negocios de 10 millones de euros. El consistorio habrá dedicado en tres años, sólo con esta línea de ayudas, 3.200.000 euros para los negocios de todos los barrios de la ciudad.