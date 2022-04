Zaragoza multiplicará por 20 el número de puntos de recarga para vehículos eléctricos con casi 150 enchufes

ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza aprobará en su reunión de este viernes someter a información pública, durante 20 días el proyecto, de los pliegos para la concesión de 37 puntos de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública, que serán licitados en 3 lotes. Con este proyecto, los puntos de recarga municipales se multiplicarán por 20, pasando de 7 dispositivos a, al menos, los 149 previstos en el pliego.

Están previstas ubicaciones en todos los distritos de la ciudad y las nuevas estaciones se sumarán, además, a las ya existentes en distintos espacios privados de Zaragoza, como estacionamientos subterráneos y centros comerciales, que supondrá triplicar la capacidad global de recarga de vehículos eléctricos.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, han dado a conocer este nuevo proyecto en uno de los puntos de recarga que se ubica frente a la plaza de toros, en la calle Ramón de Pignatelli.

En los últimos dos años se ha triplicado el uso de los cargadores que actualmente hay en Zaragoza. Si en diciembre de 2019 se consumieron 1.505 kilovatios hora al mes, con 109 recargas, en el mismo mes de 2021 se han alcanzaron los 4.136 kilovatios hora mensuales y 376 recargas.

Cada uno de los puntos previstos en el pliego tendrá entre dos y seis plazas disponibles. Incorporarán sistemas de recarga de entre 22 kilovatios en trifásica --semi-rápidos--; y hasta 150 kilovatios en corriente continua --Ultrafast--. Inicialmente se prevén 95 plazas 'Quick'; otras 42 'Fast'; y 12 'Ultrafast'.

Entre los aspectos a valorar como mejora en las ofertas figura, precisamente, la inclusión de más puntos de recarga rápida o muy rápida frente a la propuesta inicial.

Estos puntos de recarga se adjudicarán como una concesión administrativa en dominio público, a riesgo y ventura de los concesionarios. El Ayuntamiento no realizará aportación económica alguna, ya que serán los adjudicatarios quienes asuman el coste de la totalidad de las obras de instalación y explotación.

TRES LOTES Y UN CANON ANUAL MÍNIMO DEL 3% DE LOS INGRESOS

La concesión estará dividida en tres lotes y se limita a dos el número de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. Sólo en el caso de que no haya más de un licitador, una única empresa podría resultar adjudicatario de los tres lotes, si ha optado a ellos.

Por esta utilización privativa del dominio público se establece la obligación de abonar un canon anual en proporción con los importes abonados a la concesionaria por los usuarios a cambio de los servicios de recarga.

El porcentaje mínimo del canon a pagar será del 3 por ciento de dichos ingresos, que podrá ser mejorado al alza en las ofertas que se presenten.

Las concesiones serán de 15 años improrrogables, que contarán transcurridos 6 meses desde la firma del contrato. En ese período se incluye también el plazo para la ejecución de las obras necesarias.

PIONEROS

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha destacado en la presentación de este pliego el impulso que la ciudad está dando a la movilidad eléctrica, en la apuesta del Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos por la sostenibilidad y por "alcanzar el reto de que Zaragoza sea una ciudad climáticamente neutra en 2030".

Azcón ha aseverado que "este pliego garantizará, además de un servicio distribuido por toda la ciudad, una competencia entre los licitadores, lo que también redundará en ventajas para los usuarios y, además, facilitará la adecuación constante de los sistemas de recarga, que están experimentando una rápida evolución".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha sentenciado que la movilidad del futuro va a ser eléctrica, además de compartida, como son las nuevas formas de transporte en la ciudad.

"Es un paso más para que Zaragoza sea pionera en facilitar que los vehículos eléctricos se muevan por la ciudad". Ha precisado que esta innovación no solo beneficiar a los vecinos de Zaragoza, sino a los que pasan por la ciudad y quieren parar a recargar la baterías de su vehículo que puede beneficiar al sector hostelero, lo que "supone un atractivo más a los que ya tiene".

PREPARARSE PARA LA DEMANDA

El contrato es "muy novedoso" ha considerado el alcalde al argumentar: "no es lo mismo escribir un libro que escribirlo y nosotros estamos escribiéndolo". Una de las condiciones del contrato es que el cien por cien tiene que ser energía renovable y al precio más competitivo posible, pero "eso no lo marcan los ayuntamientos, sino el Gobierno de España y, por desgracia, no estamos teniendo buenas noticias en los últimos tiempos".

Para la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, aunque en la actualidad, el número de vehículos puramente eléctricos en Zaragoza no es muy alto, los datos recientes indican que las ventas están creciendo, cada vez más, y hay que estar preparados para esta demanda".

El planteamiento de uso de estos puntos de recarga es abierto, pensando en que puedan utilizarlo tanto vecinos de Zaragoza como visitantes. "Queremos --ha dicho Chueca-- que nuestra ciudad sea un destino fácil para los coches eléctricos, así como un punto de paso atractivo que permita la recarga de vehículos en tránsito mientras sus ocupantes descansan o visitan Zaragoza".

GRAN POTENCIAL

Precisamente, un reciente trabajo realizado en el seno de la facultad de Geografía y Ordenación del Territorio en la Universidad de Zaragoza y supervisado por la Cámara de Zaragoza a través de la Oficina de Promoción de la Movilidad Eléctrica indica que la localización geográfica de Aragón tiene un gran potencial de desarrollo para la instalación de nuevos puntos de recarga.

En este documento se recuerda que Zaragoza es el punto intermedio entre Madrid y Barcelona, Bilbao y Valencia, y entrada de vehículos eléctricos a través del Pirineo aragonés.

Incremento de ventas de vehículos eléctricos

Según los últimos datos disponibles, facilitados por la Oficina para la Movilidad Eléctrica de Zaragoza, las ventas de vehículos electrificados, híbridos y de gas han subido en España un 55 por ciento durante 2021.

La cuota de ventas de turismos electrificados alcanza el 7,8 por ciento del total de mercado en 2021. En concreto, la matriculación de vehículos puramente eléctricos ha aumentado el pasado año un 37,8 por ciento, hasta llegar a 27.769 unidades matriculadas, lo que representa un 2,68 por ciento de cuota de mercado.

En Aragón, esas matriculaciones han crecido el 61,72 por ciento respecto al año anterior, superando los 1.000 nuevos vehículos cien por cien eléctricos matriculados, entre turismos, industriales, autobuses y cuadriciclos.

El porcentaje de incremento en las matriculaciones de coches eléctricos ha aumentado aún más en Zaragoza capital, donde en 2021 se ha matriculado un 72,12 por ciento más que el año anterior, con 747 vehículos.