Zaragoza suma 73 viviendas nuevas en 2025 al reconvertir 60 locales vacíos

Archivo - El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2025 un total de 60 licencias para reconvertir antiguos locales sin uso en 73 viviendas nuevas, con lo que se han generado 207 nuevas viviendas desde que se abriera esta posibilidad con la modificación 176 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en 2021.

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, ha detallado que este año se han concedido licencias en diez distritos de toda la ciudad, con Delicias en cabeza --14 locales convertidos en 17 viviendas--, seguida de San José --10 licencias para 11 viviendas-- y Las Fuentes --10 licencias y 11 viviendas--.

Delicias también lidera la clasificación si se analiza el cómputo global desde marzo de 2021, con 33 locales reconvertidos, seguida de San José --28--, El Rabal --22--, Torrero --17-- y Oliver-Valdefierro --11--.

"Hemos experimentado un crecimiento notable este año", ha manifestado Víctor Serrano, quien lo ha achacado a diversos factores, como que la normativa "se ha asentado" y tanto los ciudadanos como los técnicos "han cogido experiencia y agilidad en la resolución".

A ello ha sumado que esta opción es "una excelente oportunidad" para permanecer en los barrios tradicioneales "e incluso hacer proyectos desde cero más personalizados" en el momento actual de "crisis" por falta de vivienda.

Por último, ha apuntado que la flexibilización de la normativa impulsada en 2024 "está demostrado ser muy útil" y ha considerado significativo que el 51,7% de los permisos que se han otorgado este año se hacen a ciudadanos particulares y del resto en buena medida son a empresas de diseño, decoración y gremios, "lo que da cuenta del perfil de este tipo de usuario de este tipo de vivienda, alejado de grandes inmobiliarias y tenedores, y más enfocado en los ciudadanos que apuestan por residir en los barrios consolidados y tradicionales de la ciudad".

"Teníamos en la ciudad, según las estimaciones realizadas por el sector comercial, cerca de 1.800 locales vacíos, a veces durante mucho tiempo y sin expectativas de nueva ocupación, lo que producía un declive de la vitalidad y el atractivo de las calles y un deterioro de la escena urbana", ha explicado el consejero.

Ante esta situación, "y siguiendo la tendencia urbanística europea de reaprovechar el patrimonio ya construido en la ciudad consolidada", Urbanismo se enfocó en "dar una nueva vida los edificios existentes y acomodarnos a las cambiantes exigencias del mercado y de la normativa para mantenerse en uso", ha indicado Serrano.

"Es una excelente herramienta urbanística, que se extiende por todos los barrios de nuestra ciudad, y que se adapta a las realidades cambiantes de la vivienda y de la escena urbana", ha añadido.

CONDICIONES BÁSICAS

Las condiciones básicas para permitir este tipo de cambios de uso, que pueden consultarse a través de la página web municipal en las secciones de Urbanismo y Planeamiento, suponen la transformación de un local que lleve sin actividad un mínimo de 36 meses --3 años-- y tenga una altura mínima de 2,5 metros.

Además, deberán tener un mínimo de 45 metros cuadrados, a no ser que sea un local mayor de 140 m2, para los que entonces se exigen pisos de mínimo 55 metros cuadrados.

Asimismo, se exigen una serie de condiciones con las salidas de humos, la ventilación de los espacios, la iluminación exterior, los zaguanes o que el local no se sitúe en una de las principales arterias de la ciudad o de protección comercial.

NOVEDADES INTRODUCIDAS EN 2024

En 2024, se realizó una segunda modificación del PGOU para flexibilizar algunos aspectos de la normativa, tal y como demandaban los interesados que iniciaban estos expedientes como los propios funcionarios que los analizaban.

Una de las prohibiciones era la de no permitir la conversión en calles de la malla básica de la ciudad --conjunto extenso de principales vías de la ciudad--, del mismo modo en las zonas saturadas, si bien los técnicos explicaron que "parece razonable no imponer una prohibición total a todas estas vías".

Por ello, se ha permitido desde este año en zonas saturadas cuando se haya reducido el número de los establecimientos existentes en las mismas en un porcentaje superior al 60% respecto del momento de dicha declaración, por entender que la simple aplicación de las distancias mínimas pueden garantizar una situación similar a la del resto de la ciudad.

Así, en áreas como por ejemplo Zumalacárregui o Moncasi, se mantiene la declaración de zona saturada para la instalación de hostelería, pero se abre la posibilidad a que los locales vacíos puedan convertirse en viviendas si cumple con el resto de indicaciones básicas estipuladas.

Por otro lado, la conversión de locales ya no centra en si están o no calles de la malla básica. Se funciona con listados específicos y, como norma general, se permite en todas las vías que no estén especificadas.

Sin embargo, en vías cuya calzada comprenda cinco o más carriles, la autorización estará siempre condicionada a la presentación de un estudio específico que acredite que los niveles de ruido diurno y nocturno en su interior satisfarán las condiciones impuestas por la normativa sobre contaminación acústica.