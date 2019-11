Sumelzo (PSOE) afirma que "este bloqueo no puede continuar"

Actualizado 01/11/2019 16:18:47 CET

ZARAGOZA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Susana Sumelzo, ha afirmado este viernes que "este bloqueo en el que estamos instalados no puede continuar". Ha presentado un plan para "avanzar y vencer el bloqueo en España" junto con el candidato al Senado Miguel Dalmau.

"Es un documento para que se pueda formar un Gobierno no solo de investidura, sino de legislatura, porque los ciudadanos no se merecen esta situación y España no se la puede permitir", ha señalado, contundente, Susana Sumelzo.

Ha explicado que, 48 horas después de las elecciones generales, Pedro Sánchez presentará a los partidos que obtengan representación parlamentaria una propuesta con cuatro Pactos de Estado.

En primer lugar, un pacto por la democracia y la Constitución, "para que no haya lugar a ninguna afrenta independentista", ha aclarado Sumelzo. Además, un pacto antibloqueo entre todos los grupos, para que, en el supuesto de que no haya una mayoría absoluta, se supere la investidura siendo presidente el candidato de la fuerza más votada. "Tenemos una situación que no se puede permitir, no podemos ir a unas terceras elecciones", ha apuntado la socialista.

Además, el plan prevé un nuevo Pacto de Toledo, que garantice, mediante su blindaje en la Constitución, la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones, actualizándolas conforme al IPC real y aumentando la cuantía de las pensiones mínimas y no contributivas.

Asimismo, un acuerdo de financiación autonómica y local y de lucha contra la despoblación, "que permita una financiación adecuada de todos los servicios públicos que prestan las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y que ponga en marcha una serie de iniciativas para afrontar el reto demográfico".

"Es un documento para trabajar la legislatura, en la que queremos recabar los apoyos necesarios para impulsar medidas fundamentales y blindar la educación pública y las pensiones y trabajar por una Ley de muerte digna, entre otros muchos aspectos, porque eso es lo que merece España y los españoles", ha añadido.

ILUSIÓN Y FUERZA

Por su parte, Miguel Dalmau ha explicado que los socialistas "nos presentamos con ilusión y fuerza para superar este bloqueo que el resto de los partidos le ha hecho al PSOE, conseguir un Gobierno estable y garantizar las políticas de bienestar para los ciudadanos".

Dalmau ha lamentado que el resto de los partidos "hayan puesto al PSOE en el centro de la diana y lo hayan culpado de la actual situación" y ha criticado la actuación de estas formaciones políticas para impedir el gobierno de los socialistas: "la extrema derecha de Vox, que se ha aliado con la derecha de Ciudadanos y PP, y Pablo Iglesias, por su parte, negándole un Gobierno a Sánchez hasta en cuatro ocasiones".

El plan de trabajo que han diseñado los socialistas incluye medidas específicas para el primer semestre de gobierno y también para el primer año de la legislatura.

En los primeros seis meses, han propuesto, como ha explicado Sumelzo, blindar la educación pública, dotándola de más recursos, e iniciar el proceso para universalizar la educación infantil de 0 a 3 años, además de generar medidas de especial protección para la infancia. También, garantizar los derechos y la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, "y para ello aprobaremos una Ley de muerte digna y eutanasia".

Además, tienen como objetivo reformar el Código Penal en materia de delitos sexuales, para que todo lo que no sea un sí sea un no. El Plan también destaca que es urgente desarrollar el proceso de transición de los sectores más directamente vinculados con el cambio climático, apoyando las actividades con mayor potencial de generación de empleos de calidad vinculados con la descarbonización de la economía.

Para ello se va a impulsar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se presentará en el marco de la Estrategia de transición justa y que contempla medidas para abordar la emergencia climática como oportunidad para la economía y el empleo.

Finalmente, desde el replanteamiento del ciclo de vida de los productos, prevén la aprobación de una estrategia de economía circular, así como del proyecto de Ley de plásticos de un solo uso.

En cuanto al primer año de gobierno, los socialistas plantean medidas contra la precariedad laboral, impulsando un nuevo Estatuto de los Trabajadores que incentive la creación de empleo digno, de calidad y estable.

Han propuesto la abolición de la prostitución y prevén iniciar los trámites para aprobar una Ley de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna. Además, quieren impulsar la Formación Profesional, avanzando en nuevos modelos como la FP dual y potenciar un sistema universitario potente y competitivo, con una nueva Ley Orgánica de Universidades, entre otras medidas.