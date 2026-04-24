ZeC cree que el proyecto de Chueca en la antigua cárcel okupada de Torrero es "acabar con un espacio comunitario"

Archivo - Antigua cárcel de Torrero y el espacio dedicado a Kike Mur - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez, ha criticado que el proyecto de la alcaldesa, Natalia Chueca, de albergar un centro de personas mayores en el edificio okupado de la antigua cárcel de Torrero es "acabar con cualquier espacio de participación comunitaria", ya que en la actualidad es el Centro Social Ocupado (CSO) Kike Mur.

"Obedece a la agenda oculta del Gobierno de Aragón con la ultraderecha para acabar con cualquier espacio de participación comunitaria de la ciudad", ha resumido Domínguez, quien ha defendido que el CSO Kike Mur es "un activo del barrio que participa en muchas de las actividades que se realizan en Torrero y es un referente".

A su parecer, el posible desalojo de este CSO del edificio de la antigua cárcel "sigue la estela del cierre del antiguo instituto Luis Buñuel --que también estaba okupado y se desalojó por orden judicial el pasado mandato--, la Harinera y de cualquiera que escape al control del PP y de donde se haga cultura crítica", ha precisado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Suso Domínguez, ha recordado que Torrero tiene ya dos centros de personas mayores que, "aunque nunca son suficientes, existen mas barrios con mayores necesidades de este recurso". Los dos equipamientos de este distrito "dan respuesta y atención perfecta a los mayores del barrio y no ha habido petición alguna de ampliación".

Suso Domínguez ha añadido que en los 16 años de ZeC lleva presidiendo la Junta de Distrito de Torrero, "no se ha recogido una sola queja de lo que se hace en el espacio Kike Mur, ni siquiera por problemas de ruido", ha concluido.