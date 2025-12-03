ZeC tilda de medida "cosmética" el desalojo del parque Bruil y exige soluciones habitacionales a los sin techo

Archivo - El cncejal del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Suso Domínguez - ZEC - Archivo

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Suso Domínguez, ha criticado el desalojo de las 26 personas sin techo que vivían en el parque Bruil de las que 17 han accedido entrar en el albergue municipal para acometer un saneamiento y mejora del paisaje de este espacio verde. "Déjense de medidas cosméticas y vayan al fondo del problema buscando soluciones habitacionales para estas personas", ha instado.

El desalojo de las 26 personas que esta mañana estaban instaladas en el interior del parque Bruil se ha llevado a cabo por un dispositivo municipal para proceder a su saneamiento, desinfección y desinsectación que dará paso a una consiguiente actuación paisajística previa al plan Revive Bruil.

Suso Domínguez ha asegurado que este desalojo que "se está llevando a cabo sin que exista alternativa de alojamiento y vivienda suficiente para estas personas". Asimismo, ha asegurado que se han contravenido la normativa que señala que "nadie puede ser privado de sus pertenencias y durante este desalojo se están tirando las pertenencias de estas personas". Este aspecto ha sido desmentido por el Gobierno de la ciudad que ha asegurado que todas los enseres se han trasladado al albergue municipal.

"Creemos que pese a todos los anuncios y todo el marketing que está haciendo Marian Orós, no existe, en este momento, alternativa suficiente para las más de 250 personas que viven en ese entorno y en las distintas calles de la ciudad", ha dicho en referencia al último recuento del pasado mes de noviembre que arroja el dato de que hay 266 personas sin hogar en Zaragoza.

"Estamos hablando de que con todas las plazas, que además son plazas temporales y que nada más van a durar durante el periodo de frío gran parte de ellas, no hay alternativa suficiente para alojar a todas estas personas". Asimismo, ha indicado que en este mandato hay una situación de "parálisis e inacción" por parte del Gobierno de Zaragoza.

Al respecto, ha recordado que desde ZeC llevan dos años y medio "anunciando que se estaba produciendo un incremento de las personas sin hogar, sin que haya habido ninguna respuesta". "Nos encontramos con este tipo de actuaciones que son como de elefante en cacharrería, que no respetan los derechos de las personas que allí residen y nos parece una verdadera vergüenza", ha concluido sobre el desalojo.