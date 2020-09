Zinentiendo, la Muestra Internacional de Cine LGTBQI, celebra la diversidad en su XV edición

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zinentiendo, la Muestra Internacional de cine LGTBQI, organizada en Aragón por el Colectivo Towanda con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, cumple quince ediciones. Del 10 al 19 de septiembre se

podrá disfrutar de 33 trabajos, entre largometrajes (9), cortometrajes (17), y documentales (7), que se distribuirán en dieciséis sesiones, cinco de ellas on line, cuatro en el Centro de Historias, seis en la Filmoteca de Zaragoza y una al aire libre el día de la inauguración.

La vicealcaldesa de Zaragoza y consejera municipal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, la concejala de Mujer, Igualdad y Juventud, María Antoñanzas, y el coordinador del equipo de organización de Zinentiendo, Víctor Solano han presentado esta

mañana la programación de la muestra internacional de cine LGTBIQ.

"Durante estos quince años se han proyectado más de 150 películas, 120 documentales y 200 cortometrajes, con más de 20.000 espectadores. Se han ofrecido más de 500 horas de proyecciones, actuaciones, mesas redondas, presentaciones y obras de teatro", ha destacado la vicealcaldesa, Sara Fernández, para poner de relieve la importancia

de una iniciativa "con un alto valor social y cultural para nuestra ciudad".

"Nos hemos acercado a más de 40 institutos, 20 localidades diferentes, 15 espaciosde proyección, pero sobre todo, a través del cine, hemos realizado una función social, como venimos diciendo desde la primera edición: el cine es una herramienta imprescindible y

potente para transmitir un mensaje, para ver la vida, para ejercer nuestro activismo y para conseguir entender el mundo de otra manera", ha apuntado por su parte Víctor Solano.

Una idea en la que ha incidido la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, quien ha resaltado "el valor del cine como herramienta para visibilizar la diversidad de las orientaciones, las identidades, los afectos, las sexualidades y los deseos. Esta muestra de cine fomenta el respeto a la diversidad y ha contribuido a que Zaragoza sea una ciudad más diversa, más acogedora, más libre y más inclusiva".

La muestra, que inicialmente estaba prevista en el mes de abril, tuvo que ser pospuesta a este septiembre. La inauguración tendrá lugar este jueves 10 en el patio del Centro de Historias, a las 21.00 horas, con la proyección del largometraje Port Authority y el cortometraje Xiao Xian.

ONLINE

Desde la organización de Zinentiendo, y con el apoyo del Ayuntamiento, se han adoptado todos los protocolos y medidas para garantizar la seguridad de las personas que asistan a las proyecciones. Así, se ha optado por ofrecer un 40 por ciento de los trabajos a través de una plataforma online, para permitir la mayor difusión posible.

A su vez, las sesiones presenciales se van a celebrar con aforo muy restringido, para posibilitar el mantenimiento de las distancias de seguridad, se ha habilitado una plataforma para la reserva de entradas de manera que se eviten aglomeraciones en la puerta, y se va a exigir el uso de mascarilla durante las proyecciones. Igualmente, se han confeccionado mascarillas de la Muestra, que se pondrán a disposición del público.

Entre las temáticas tratadas en esta edición, cabe resaltar la atención a nuevos modelos de relación (como en el largometraje Heute Oder Morgen), a modelos de familia diversa (en Mamma+mamma), a la diversidad de los cuerpos, huyendo del modelo hegemónico (en 4 cuerpo o Cicada) y a la situación de colectivos especialmente discriminados,

como es el de personas refugiadas LGTBIQ (en The Best Day Of My life o Aprés le silence).

Desde la organización de Zinentiendo también han destacado el estreno en España de trabajos como el largometraje Cicada o el corto Límites; así como la proyección de películas premiadas como el documental Lemebel, el largometraje Port Authority, que obtuvo el

premio "Un certain regard" en el Festival de Canne, o la aclamada en San sebastian Glittering Misfits.

Finalmente, con el objeto de analizar el impacto de la pandemia de la Covid-19 en la población LGTBIQ, incidiendo en las similitudes con la del VIH-SIDA, en colaboración con OMSIDA se ha programado un especial el domingo 13 de septiembre, en el que se mantendrán charlas y se proyectará el clásico Cómo sobrevivir a una pandemia, de David

France.

Con motivo del 15 aniversario de Zinentiendo, el 10 de septiembre se inaugurará una exposición en el Centro de Historias, denominada "quinZE años entendiendo el cine de otra manera", en la que se mostrará un recorrido breve pero intenso de cómo han vivido, con qué imágenes, discursos, personajes y fetiches han crecido, como Muestra de cine durante estos 15 años.

Toda la información de la XV Muestra Internacional de cine LGTBQI Zinentiendo está disponible en la web 'www.zinentiendo.org', o a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.