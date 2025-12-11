La Zona de Bajas Emisiones se implanta este viernes de forma definitiva y la sanción puede ser de 200 euros

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza, limitada a un parte del Casco Histórico, se implanta de forma definitiva este viernes, 12 de diciembre, y los vehículos que no dispongan del Distintivo Ambiental de la Dirección General de Tráfico o no estén inscritos en el registro municipal habilitado podrán recibir una sanción que ronda entre los 30 y los 200 euros previa denuncia de la Policía Local.

La ZBE de Zaragoza estará activa de 08.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y el resto de fines de semana festivos y el resto del horario será también acceso libre.

El perímetro de la ZBE está delimitado por las calles de San Vicente de Paúl, Coso, Mayoral y Echegaray Caballero, que conforman una superficie que no supera el kilómetro cuadrado y está debidamente señalizado e indicado en cada una de sus entradas y salidas.

De los cerca de 200.000 vehículos del parque móvil de la ciudad de Zaragoza a los que no les corresponde distintivo ambiental únicamente son el 19 por ciento y se han registrado alrededor de 600 coches.

Hace más de un año se inicia la implantación de la ZBE de Zaragoza, que en los primeros meses ha tenido únicamente efectos informativos y de vigilancia sin sanción económica.

Los vehículos que disponen de etiqueta ambiental de la DGT --en cualquiera de las modalidades, B, C, ECO O CERO-- no tienen que registrarse y tendrán libre acceso a la ZBE. Sin embargo, será obligatorio exhibir el distintivo en un lugar visible --parabrisas delantero en el caso de los coches--.

Para saber si el vehículo tiene derecho a etiqueta se puede consultar la sede electrónica de la DGT. En esta web también se explica cómo adquirir la etiqueta en el caso de no disponer de ella, solamente ingresando la matrícula ya indica a qué categoría corresponde el vehículo.

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, ha recordado hasta ahora se ha hecho pedagogía y campañas informativas sobre cómo opera la ZBE para que la ciudadanía la conozca y, sobre todo, que los coches que están dentro de la ZBE y no tienen un distintivo ambiental desde el mes de agosto se ha ido registrando en esa base de datos habilitada por el Ayuntamiento de Zaragoza y "ya la ciudadanía sabe que aquel que tiene un coche que no dispone de etiqueta ambiental tiene que registrarse".

EXCEPCIONES

También ha comentado que hay ocho permisos mensuales para los ciudadanos que quieran entrar en la ZBE y no dispongan de ese distintivo ambiental para poder hacer entradas puntuales y además en la página web pueden consultar las excepciones que hay dentro de la ZBE y que pueden acceder sin ningún tipo de problema como los servicios sanitarios, de reparto, limpieza o reparaciones, entre una larga lista, que se puede consultar en la web municipal donde también se pueden realizar todos los trámites.

En rueda de prensa, Tatiana Gaudes ha recordado que la implantación de la ZBE responde a la Ley de cambio climático y las ciudades "tienen que cumplir la ley por mandato del Gobierno de España y para en trabajar la mejora de la calidad del aire se debe acompasar a la escena urbana".

Por eso el Ayuntamiento ha escogido esta zona que se ampliará en 2030 con la reforma de la calle Coso y la plaza San Miguel porque la mejora de calidad del aire, evitar la contaminación y pacificar las calles para facilitar el acceso a peatones "debe de ir acompañado de la reforma de la escena urbana y no que deba de ir aparejado a restricciones o sanciones que es la política que ha venido haciendo el Gobierno de España".

A su parecer, se trata de una ZBE que "está ya muy peatonalizada" en la que para ir a hacer diferentes trámites o usar el coche para desplazarse "es muy fácil el aparcar en el paseo Echegaray, los parkings de este paseo o en el de la plaza de España". "Creo que no es una zona fácil para acceder con el coche ya de por sí", ha observado Gaudes.

POLICÍA LOCAL

La consejera municipal ha confiado en que las sanciones sean reducidas porque los ciudadanos de Zaragoza "están ya muy educados y concienciados" en no usar el coche particular en unas zonas de la ciudad que tienen un acceso más peatonalizado.

Pero aún así, las sanciones, que las marca esta Ley de cambio climático en caso de que algún coche acceda sin el distintivo ambiental o sin seguir las recomendaciones tendrán que pagar entre 30 y 200 euros dependiendo del tipo de infracción.

Sobre el papel de la Policía Local, Gaudes ha indicado que ya han venido haciendo avisos durante estos meses de prueba por lo tanto el sistema de trabajo es "muy parecido" al realizado hasta ahora. "Lo que activamos es la parte del registro en el que los agentes tendrán todas las matrículas que ya están registradas y podrán comprobarlo cuando estén accediendo a esa zona de bajas emisiones". Se trata de un trabajo "rutinario" y sobre el que han venido haciendo diferentes avisos en los últimos meses.

Estos primeros meses, hasta que entre el contrato del estacionamiento regulado, se realizará con agentes de la Policía Local y más adelante cuando esté en contrato del estacionamiento regulado se realizarán por cámaras.