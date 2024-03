Zuera espera "preparada" el pico de la crecida del Gállego durante la noche y descarta afecciones en viviendas

ZUERA (ZARAGOZA), 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del municipio zaragozano de Zuera esperan el pico de la crecida del río Gállego esta noche, entre las 00.00 y las 02.00 horas del domingo, aunque ya han adoptado las medidas preventivas necesarias a lo largo del día y descartado afecciones en viviendas.

"Aunque no hemos llegado al pico, el caudal está creciendo de forma más lenta a primera hora de la noche que durante la tarde", ha explicado el alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, en declaraciones a Europa Press.

Salazar ha reconocido cierta tranquilidad entre los vecinos, que han tenido "mucho tiempo" para prepararse desde la mañana de este sábado, cuando han comenzado a llegar los avisos procedentes del Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El entorno del río Gállego y los huertos de la zona están cercados, ha indicado el alcalde, aunque allí permanecen efectivos de Policía Local, Protección Civil y miembros del Ayuntamiento. "Estaremos allí hasta que esté todo más o menos controlado", ha advertido.

No obstante, el agua ya ha inundado la zona del Parque Fluvial, el entorno de la plaza de toros, así como huertos y las inmediaciones del complejo deportivo. "Esperemos que no llegue al campo de fútbol, que creemos que no", ha observado Salazar.

EQUIPARABLE A 2016

Ha explicado que el nivel de crecida de este fin de semana es equiparable a 2016, registrando unos 400 metros cúbicos por segundo en el pico máximo a su paso por Zuera.

"Estamos acostumbrados porque es una zona inundable, pero lo importante es que el agua no llegue hasta las viviendas", algo que ha descartado argumentando que la crecida "tendría que ser mayor".

En cuanto a los animales que pudieran encontrarse en los huertos próximos al río, Salazar ha afirmado que han sido evacuados esta mañana en cuanto se ha avisado a los propietarios. También se ha procedido a retirar la maquinaria para evitar daños.