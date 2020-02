La Asociación Asturias Salmón Vivo sostiene que la repoblación del salmón atlántico no es la solución al declive

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Asturias Salmón Vivo ha subrayado este jueves que la repoblación del salmón atlántico en los ríos asturianos no es una solución ante la situación que vive esta especie. Esperan que el "declive" existente a nivel general se detenga y apoyan la Proposición no de Ley registrada el 24 de febrero por IU en la Junta General del Principado.

Este colectivo ha transmitido su "inquietud" por la situación que vive el salmón en los ríos asturianos. Una situación que también preocupa al Grupo Parlamentario que ha planteado una pregunta al consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Calvo, quien ha reconocido que es necesaria una revisión del modelo de gestión para garantizar la sostenibilidad de la especie.

Eugenio Saavedra y Lino Vázquez, de la Asociación Asturias Salmón Vivo, han acompañado al diputado regional de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, durante la rueda de prensa de este jueves. Este colectivo ha destcado que las repoblaciones "no dan resultado" por lo que "no es la solución de ninguna de las maneras". Asimismo, sostienen que "no puede ser una moneda de cambio política para obviar la acción sobre la calidad del agua o la acción sobre la conectividad de los ríos", entre otras cuestiones. A su juocio, ese componente de moneda de cambio lo tiene hoy "en exceso" la repoblación, "quizá porque es muy sencillo y porque tiene mucho público", ha afirmado Vázquez.

Con esto han querido explicar que la repoblación siendo "bien ejecutada" y "bien dirigida" podría tener cabida. En palabras de Vázquez, "ha sido cuestionada en todo el mundo porque no ha demostrado eficacia más allá de un impacto que no llega al 5% en el mejor de los casos y porque abre la puerta a una serie de calamidades de orden ecológico de difícil estimación y prevención".

A su juicio, todavía no se ha llegado a la metodología adecuada, consideran que habría que seguir con la repoblación pero bajo una dirección científica. "Hoy en día la repoblación la están dirigiendo los pescadores, esto no tiene lógica ninguna. Tiene que ser bajo una metodología científica y muy bien estudiado", ha apuntado Saavedra.

Según han relatado en rueda de prensa, existen poblaciones que están bajo un mínimo y cualquier incidencia que pueda haber las afecta "mucho más", además han indicado que es importante repoblar con los salmones de cada río y es ahí donde surge "el problema".

La Asociación Asturias Salmón Vivo señala que la única vía objetiva para hablar de la disminución de la especie es el registro de capturas, en vigor desde 1949. Según estos datos públicos ha habido una caída constante en todo el área de distribucción del salmón acuático prácticamente desde el principio pero más evidente desde los años ochenta.

"El número de licencias ha descendido muchísimo a lo largo de los años y las condiciones de pesca han cambiado, sin embargo, la presencia del pescador en el río no cambia, es la misma, se está pescando constantemente durante toda la temporada", ha señalado Lino Vázquez. El cupo actual de capturas permitidas por pescador es de cuatro por pescador y temporada, algo que según ha dicho "lo cumple un porcentaje ridículo de pescadores". De las 10.000 licencias de pesca, 18 pescadores hicieron el cupo en la pasada temporada.

Desdel el Grupo Parlamentario IU consideran que el actual estado del salmón en Asturias exige que "se determine con claridad y que a raíz de lo que ese estudio determine se proceda a dictar la normativa más adecuada" para la próxima temporada del 2021. Ven también necesario que el Gobierno elabore un plan de recuperación del salmón para cada cuenca fluvial asturiana, así como la implementación de contadores en todos los ríos para tener un conocimiento real de la situación de la especie y establecer mecanismos de cooperación con el resto de CCAA que tienen salmón --Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra-- pero también con la Confederación Hidrográfica.

En último lugar, Zapico ha explicado que la PNL incluye que el Gobierno del Principado tenga presencia en todos los grupos de trabajo que hay a nivel internacional. "El problema del salmón no solo afecta a nuestra comunidad autónoma, no solo afecta al resto de ríos del norte de España, afecta a toda la población del salmón europeo", ha recalcado.

La sobrepesca, el cambio climático, la situación de los ríos o la incidencia de otras especies son algunos de los factores implicados en la situación que vive el salmón. "Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer ya", ha destacado el diputado.

La Asociación Asturias Salmón Vivo espera que la propuesta de IU salga adelante ya que es "muy completa" e "inteligente". A modo de resumen, han señañado, que la PNL "pide que se cumpla lo que está escrito en nuestra legislación". Así se ha referido a la ley sobre protección de los ecosistemas acuáticos del año 2002. "No es una ley para los pescadores, es una ley para proteger al ecosistema acuático y que incluye artículos muy relevantes", ha destacado Lino Vázquez.