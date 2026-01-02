El dueño del 'Camión de los regalos' retira del sorteo las 2.000 papeletas robadas y garantiza nuevas ediciones

La caja fuerte fue sustraída en el Complejo LEO de Monesterio (Badajoz) y, posteriormente, localizada en una finca de Cala (Huelva) - DAVID PÉREZ NIETO

El propietario del 'Camión de los regalos', David Pérez Nieto, ha retirado del sorteo las 2.000 papeletas que fueron sustraídas, junto a 66.000 euros, durante el robo de la caja fuerte del mismo en la madrugada del pasado 29 de diciembre, al tiempo que ha garantizado nuevas ediciones en los próximos años.

"Aunque han venido unos desgraciados a robarme, no me van a parar", ha asegurado Pérez Nieto en declaraciones a Europa Press, tras apuntar que ha tomado "medidas de seguridad más drásticas" para evitar que su teléfono vuelva a sonar a las 03,12 horas de la madrugada alertándole de que cinco personas encapuchadas están robando la caja fuerte de su camión.

Remarcando que la sustracción de la referida caja "a ojos del sorteo" que será celebrado este próximo 6 de enero "no afecta para nada", Pérez ha explicado que pese a que las papeletas robadas fueron encontradas en la caja fuerte que apareció reventada en una finca de Cala (Huelva), ha preferido retirarlas del sorteo.

"Si bien es cierto que las papeletas no se pueden falsificar, nunca se sabe qué clase de personas han podido dar con ellas, sacar fotos y, de alguna manera, falsificarlas perfectas", ha explicado el dueño del camión agregando que dicha decisión le supone no poder facturar 14.000 euros.

