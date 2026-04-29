Asturias inicia la revisión del Plan del Lobo y modifica el artículo anulado por el Supremo sobre los métodos de control

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OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha iniciado este miércoles el trámite de información pública de la propuesta de decreto para la primera modificación del II Plan de Gestión del Lobo.

El objetivo de esta revisión es "restablecer las herramientas" que permitan recuperar el control poblacional de la especie en la región, según ha detallado el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha.

En declaraciones remitidas a los medios, Da Rocha ha explicado que este paso administrativo es fundamental para adaptar el marco normativo a los cambios legales de los últimos años. "Es necesario adaptarse a los cambios producidos y, sobre todo, tener en cuenta la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró la nulidad sobrevenida del artículo 7.5.a, abriendo la puerta a una nueva aprobación conforme al actual régimen jurídico", ha señalado.

La resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), responde también al nuevo escenario tras la aprobación de la Ley 1/2025, de 1 de abril, que revirtió la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), permitiendo a las comunidades autónomas recuperar su capacidad de gestión al norte del Duero.

El proceso de exposición pública se prolongará durante 20 días hábiles, finalizando el próximo 28 de mayo. Durante este periodo, ciudadanos, entidades y colectivos podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas para contribuir a la revisión del decreto 23/2015.

La documentación puede consultarse de forma presencial en la sede de la consejería o a través del portal digital www.asturiasparticipa.es. Las alegaciones deberán dirigirse formalmente al consejero, Marcelino Marcos, mediante el registro central o la sede electrónica del Principado.

APROBACIÓN EN JUNIO

El director general ha reafirmado el compromiso del Gobierno autonómico de tener aprobado el decreto definitivo para finales del mes de junio. Con este calendario, el Ejecutivo busca agilizar la recuperación de las competencias de control ante los daños a la cabaña ganadera.

"Este proceso deja claro el refuerzo del compromiso con la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la gestión del medio natural", ha concluido Da Rocha, subrayando que la modificación busca "adaptar el plan a la situación actual y mejorar su aplicación" efectiva en el territorio asturiano.