Asturias prorroga hasta el 31 de julio las restricciones al ganado bovino por la dermatosis nodular

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OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado de Asturias ha prorrogado hasta el próximo 31 de julio las medidas cautelares adoptadas para proteger a la cabaña bovina asturiana frente a la dermatosis nodular contagiosa (DNC). La decisión coincide con el período de máxima actividad de los insectos que actúan como vectores transmisores de esta enfermedad viral, principalmente mosquitos y moscas.

Según la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), se mantiene la suspensión de ferias, concursos, certámenes, subastas, mercados y cualquier otro evento que implique la concentración de ganado bovino en la región.

Asimismo, la medida prorroga la suspensión del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero. En este recinto únicamente se permitirá la compraventa de ejemplares nacidos o censados en explotaciones asturianas con anterioridad al 1 de marzo.

Por otro lado, el texto normativo establece la obligatoriedad de que todos los vehículos destinados al transporte de ganado se sometan a procesos de limpieza, desinfección y desinsectación. Esta exigencia se aplicará tanto en los movimientos de entrada y salida de animales como cuando las estructuras circulen vacías. Los servicios veterinarios oficiales, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, velarán por el estricto cumplimiento de estas directrices.

LLAMAMIENTO A LA BIOSEGURIDAD

Desde el Ejecutivo autonómico han recordado que la principal herramienta de prevención actual es reforzar al máximo las medidas de bioseguridad en las propias explotaciones de ganado vacuno y durante el transporte. Por ello, aconsejan intensificar la limpieza y desinsectación de instalaciones y animales, así como evitar la entrada en las fincas de vehículos procedentes de otras ganaderías por el elevado riesgo sanitario que suponen.

Finalmente, la Dirección General de Ganadería y Sanidad Agraria ha confirmado que continúa trabajando en colaboración con los servicios veterinarios de Salud Pública de los mataderos, profesionales del sector y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar la detección precoz de posibles casos.