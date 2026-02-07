Borja Fernández renueva al frente de URA tras el III Congreso Ordinario de la organización agraria

La nueva directiva durante el Congreso celebrado este sábado. - URA

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Ordinario de la organización profesional agraria URA ha concluido este sábado con la aprobación de la modificación de los estatutos y el cambio de sede social, y la elección de la única candidatura presentada.

En la nueva directiva, Borja Fernández (Ribera de Arriba) se mantiene como coordinador general, acompañado de Fernando Martínez Barbón (Salas) como secretario general y Luis Alfonso Pérez García (Cangas del Narcea) como tesorero. Los vocales elegidos son Ángel Suarez García (Las Regueras), José María Pérez Rodríguez (Tineo), Rafael Rivera Fernández (Llanera), Verónica Molleda Martínez (Siero), Eduardo Rodríguez Gómez (Cangas del Narcea), Sonia Rodríguez Cordero (Aller), Ignacio Viña García (Gozón), José Miguel Mier Rojo (Cabrales), Rosa Gutiérrez Nicolás (Llanes), Ana Pérez Fernández (Valdés), Leticia Fernández Tiesta (Tineo) y César Arruñada González (Valdés).

Al término del acto, Fernández destacó que la directiva está formada por personas "con el ADN de URA en el corazón, gente con un amor infinito a esta tierra y a esta forma de vida, un grupo de gente, que estas últimas semanas me ha demostrado que vale la pena seguir adelante".

Fernández también se dirigió a los afiliados y les pidió continuar apoyando a la organización. "Si esto está avanzando y creciendo es porque hay apoyo, y mientras haya apoyo seguiremos luchando, creo sinceramente que nuestro sector y nuestra tierra lo merecen", destacó.