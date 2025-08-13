COAG Asturias pide a Medio Rural medidas urgentes ante la sequía que afecta al ganado y los cultivos

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Asturias ha presentado un escrito ante la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano en el que reclama la puesta en marcha de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía que, según alertan, está afectando gravemente a las explotaciones ganaderas y agrícolas, especialmente en el suroccidente de la región.

En el documento, firmado por la secretaria general de COAG Asturias, Mercedes Cruzado Álvarez, la organización advierte de que la falta de lluvias durante el verano está obligando a los ganaderos a utilizar ya las reservas de pienso y forraje que habitualmente se destinaban a la alimentación del ganado en invierno.

Además, subrayan que a esta escasez de pastos se suma una preocupante falta de agua para abrevar al ganado, lo que está provocando un incremento considerable de los costes de producción, así como la previsión de un encarecimiento de piensos y otros insumos.

La situación, según explica COAG Asturias, también afecta a cultivos agrícolas que requieren un importante aporte de agua, como el maíz, uno de los alimentos básicos para el ganado.

Por todo ello, la organización agraria considera que la Consejería debe estudiar "de forma inmediata" la situación y trasladar la información al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para coordinar "una batería de medidas" que permitan auxiliar a tiempo a las explotaciones afectadas.