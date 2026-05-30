Europroyecto CoCo muestra que los pastores de todos los continentes comparten lenguaje común

La actividad pastoril de BenJee y Ángela Ruiz. - CITA

OVIEDO/ZARAGOZA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Un reciente encuentro en el norte de España ha puesto de manifiesto que, pese a las distancias geográficas y culturales, los pastores de distintos continentes comparten una forma común de entender la tierra, el ganado y la vida.

Durante una visita a las montañas de Asturias y Cantabria, socios del proyecto Horizonte Europa CoCo, en el que participa el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) como socio en España, exploraron las tradiciones pastorales locales y los desafíos asociados a la presencia del lobo.

Sin embargo, la experiencia fue más allá de lo esperado: los investigadores identificaron sorprendentes similitudes con las comunidades pastoriles de África oriental, especialmente en la forma de vida, los conocimientos tradicionales y la relación con el entorno natural.

A medida que el grupo recorría explotaciones ganaderas, desde los valles de Onís hasta queserías ubicadas en pasos de montaña, emergía una idea clara: el pastoralismo actúa como un puente cultural entre territorios lejanos, articulado en torno a una visión compartida de los ciclos de la naturaleza y la gestión del ganado.

Uno de los momentos más representativos de esta conexión tuvo lugar durante una visita a ganaderos locales, cuando el equipo encontró un bastón tradicional de madera apoyado contra un muro de piedra.

Este objeto resultó sorprendentemente familiar para la investigadora del departamento de Ciencia Animal del CITA, Ana Grau Valenciano, quien señaló: "Es el mismo tipo de bastón que utilizan los pastores en Tanzania". Esta coincidencia evidencia cómo herramientas sencillas, desarrolladas de forma independiente, responden a necesidades comunes del pastoreo en contextos muy distintos.

Según explica Grau Valenciano, con más de una década de experiencia trabajando con comunidades de pastores en Tanzania en contextos de convivencia con leones, las similitudes van mucho más allá de los objetos materiales. "Los pastores de España y de África oriental comparten una forma de mirar al mundo. Es una relación profunda con los animales, los paisajes y el movimiento. Aunque los contextos difieren, la identidad ganadera y la concepción del entorno resultan muy familiares", afirma.

TAMBIÉN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS

Pese a estas similitudes, también existen diferencias significativas. En Tanzania, la presencia de grandes carnívoros como los leones implica riesgos físicos tanto para el ganado como para las personas, mientras que en España el impacto del lobo se centra en la ganadería. No obstante, en ambos casos, los efectos sociales y emocionales derivados de esta convivencia presentan paralelismos notables.

La visita a la Quesería Enrique Remis, donde Sara y Rubén desarrollan su actividad en los pastos de los alrededores de los lagos de Covadonga, permitió profundizar en estas conexiones. Durante el recorrido, las experiencias compartidas sobre la convivencia con depredadores generaron un potente reconocimiento mutuo.

"Al escuchar hablar de leones, me di cuenta de que muchas sensaciones y desafíos son similares", señaló Sara. "Aunque la fauna sea distinta, las preocupaciones, la adaptación y el vínculo con la tierra son muy parecidos".

El encuentro evidenció que, independientemente de si se trata de lobos o leones, montañas o sabanas, los retos fundamentales del pastoreo --como la protección del ganado, el mantenimiento de modelos extensivos y la preservación de las tradiciones-- trascienden las fronteras geográficas.

Esta experiencia ha reforzado la visión del proyecto CoCo, que busca no solo mejorar la convivencia entre la ganadería y la fauna silvestre, sino también poner en valor el conocimiento tradicional, la cultura pastoral y el patrimonio compartido entre comunidades de todo el mundo.

Como concluyeron los participantes, a veces un simple bastón de madera basta para recordar que territorios aparentemente lejanos comparten un mismo lenguaje.

El proyecto CoCo, financiado por Horizonte Europa, reúne a 17 entidades de 12 países con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para mejorar la coexistencia entre ganadería y fauna silvestre, a través del intercambio de conocimiento entre los distintos actores del territorio.Para más información sobre el proyecto CoCo: https://cocoproject.eu/