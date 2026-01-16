La flota pesquera asturiana anuncia el paro y cierre de lonjas el 19 de enero

Archivo - Puerto de Luarca (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La flota pesquera asturiana ha anunciado este viernes la paralización de su actividad y el cierre de las lonjas autonómicas el próximo lunes 19 de enero, debido a la imposibilidad de cumplir con algunas de las nuevas medidas impuestas por el Reglamento de Control, vigentes desde el pasado 10 de enero, han informado fuentes del sector.

En un comunicado, la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado expone que dos de las obligaciones del reglamento resultan inviables para la flota artesanal asturiana, que faena cerca de la costa y realiza mareas cortas. La primera de ellas es la notificación previa con cuatro horas de antelación sobre el puerto de descarga y la cantidad de pescado capturado, lo que, según el sector, supone un riesgo para la seguridad de las tripulaciones, ya que los barcos deberían esperar en alta mar para cumplir con el requisito.

La segunda medida afecta a la anotación de capturas desde el kilogramo cero, especialmente para embarcaciones que capturan varias especies en pequeñas cantidades. Aseguran que no es posible determinar con exactitud el peso de cada especie a bordo, y cualquier error podría derivar en sanciones graves, a pesar de que incluso las básculas de precisión no permiten una medición exacta en estas condiciones.

En el comunicado, la federación señala que aunque la flota asturiana, como la española, está sujeta a las más rigurosas medidas de control, algunas disposiciones resultan ineficaces y peligrosas, por lo que han decidido detener la actividad y cerrar las lonjas hasta conocer los resultados de la reunión que se celebrará el mismo lunes en Madrid con la Secretaría General de Pesca.