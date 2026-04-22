El Gobierno asturiano defiende la seguridad sanitaria como "prioridad" a la hora de celebrar ferias y concursos

Marcelino Marcos Líndez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano, Marcelino Marcos Líndez, ha asegurado que el Gobierno de Asturias tiene "una prioridad absoluta en materia de sanidad agraria, animal, vegetal" y ha enfatizado que "lo prioritario es tratar de minimizar los riesgos, en este caso, para la cabaña ganadera", condicionando la celebración de eventos ganaderos a que se cumplan las garantías sanitarias establecidas.

En una comparecencia en una comisión de la Junta General solicitada por el PP, Marcos Líndez ha cuestionado la viabilidad de que los ganaderos participen en ferias y concursos sin las debidas medidas de seguridad.

"¿Ustedes creen que realmente cuántos ganaderos van a arriesgarse por acudir a alguna feria o algún concurso si no hay un mínimo de garantías como las que vienen marcadas en la resolución?", ha preguntado a los diputados de la oposición.

El consejero ha subrayado que "tener un centro de limpieza, de desinfección, desinfectar todos los vehículos" son requisitos que "tienen que cumplir quien la organice".

Respecto a las críticas sobre falta de políticas preventivas, el consejero ha rechazado estas acusaciones asegurando que existe "una línea que se abrió en lo que tiene que ver con los planes de mejora en materia de prevención" y que "dentro de las líneas de prevención de daños están incluidas todas las medidas para que las dotaciones mejoren en materia de bioseguridad".

Según han explicados desde el Principado el Gobierno implanta un sistema de respuesta veterinaria permanente ante emergencias. Desde la renovación del plan, en noviembre de 2025, tres veterinarios están disponibles, de lunes a viernes, desde las 14.00 a las 9.00 horas, y durante las 24 horas fines de semana y festivos, con el fin de atender situaciones sobrevenidas, como sospechas de enfermedad.

En estos meses, los profesionales han atendido 33 emergencias, que se derivaron al servicio a través del 112 Asturias. Un 40% de las llamadas correspondieron a la vigilancia de la dermatosis nodular contagiosa, para lo que los veterinarios controlaron la entrada de animales desde fuera de la comunidad. También descartaron un caso sospechoso de esta patología mediante la toma de muestras. Otras consultas respondieron a casos de bienestar animal, identificación de animales errantes, casos de maltrato o errores en la documentación de transportes.

PLAZOS

Diputados de la oposición han reprochado a Marcos Líndez los retrasos en la salida de la convocatoria de ayudas para la vacunación gratuita para las enfermedades de declaración obligatoria.

El dirigente asturiano ha afirmado que esa convocatoria saldrá "en los próximos días" y ha añadido que tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de enero de 2025, siempre que se justifique el cumplimiento.