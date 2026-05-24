El Gobierno asturiano licita por más de 223.000 euros un fabricador de hielo para la lonja de Llanes

Lonja de Llanes. - PRINCIPADO

LLANES, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno del Principado de Asturias ha sacado a licitación, por un importe de 223.654 euros, el contrato para el suministro e instalación de un fabricador de hielo en escamas en la lonja de Llanes. El objetivo de esta actuación es mejorar el proceso de conservación del pescado desde el momento de su captura hasta que se produce su primera venta.

Las empresas interesadas podrán presentar sus correspondientes ofertas económicas y técnicas hasta el próximo 27 de mayo a través de la página web oficial de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Según explican desde la Administración autonómica a través de una nota de prensa, este nuevo equipamiento reforzará la calidad y la frescura de las capturas, incrementará la capacidad operativa de la rula llanisca y mejorará la competitividad de los profesionales.

Además, la instalación utilizará dióxido de carbono (CO2) como refrigerante natural. Se trata de una solución sostenible encaminada a reducir el impacto ambiental que lleva asociado el sistema frigorífico. El Gobierno autonómico destaca en la misma nota de prensa que permitirá adaptar las instalaciones de la lonja a las exigencias normativas en materia de eficiencia energética.

El contrato de suministro se encuentra cofinanciado en un 70 por ciento por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa). La licitación incluye tanto la adquisición del generador de hielo como de un grupo frigorífico y un condensador, además de las obras auxiliares que resulten necesarias para garantizar la correcta integración y el funcionamiento de la maquinaria.

En cuanto a las especificaciones técnicas, el fabricador dispondrá de una capacidad de producción que oscilará entre los 8.000 y los 9.000 kilogramos de hielo cada 24 horas. El sistema generará escamas de 2,1 milímetros de espesor mediante el empleo de agua de la red general a una temperatura de entre 15 y 17 grados centígrados, y el hielo se descargará de forma directa a la cámara a través del techo.