La IGP Faba Asturiana renueva su Consejo Regulador y celebra sus 30 años con la campaña 'Ye única' . - FABA ASTURIANA

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba Asturiana ha renovado su Consejo Regulador con Gerardo Nieto González al frente de la presidencia y ha puesto en marcha la campaña 'Ye única' con motivo del 30 aniversario de la figura de calidad.

Nieto, representante del sector envasador-elaborador de Campoastur Productos y Servicios Sociedad Cooperativa Asturiana, continúa como presidente después de un año en el cargo. La vicepresidencia será ocupada por Francisco Pérez-Puchal Osoro, del sector productor.

El nuevo Consejo Regulador cuenta también con Iván Alonso Rodríguez, en representación de Codilex Alimentación Tradicional, y Roberto Suárez Martínez como vocales del sector envasador-elaborador. Por parte del sector productor se incorporan como vocales Iulia Codau y Tamara Fernández Cimadevilla. Sonia Vinjoy López ejercerá como secretaria.

La renovación coincide con el 30 aniversario de la IGP Faba Asturiana, cuyo reconocimiento figura con fecha del 12 de junio de 1996 en el registro español de figuras de calidad diferenciada.

Con motivo de esta efeméride, la IGP ha presentado la campaña 'Ye única', cuyo mensaje gira en torno a la singularidad de la faba asturiana y al trabajo de quienes la cultivan, con referencias a la tradición, el esfuerzo, el cuidado y el relevo generacional.

La Faba Asturiana IGP corresponde a la variedad comercial 'Granja Asturiana' y se cultiva íntegramente en fincas de Asturias. El producto se comercializa envasado y se identifica mediante una contraetiqueta numerada y el logotipo del Consejo Regulador.

La IGP señala que el consumidor puede consultar los proveedores y realizar compras a través de su página web.