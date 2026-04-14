Marcos Líndez acusa en el Pleno al PP de "tener una visión del medio rural de vuelo gallináceo"

El consejero de Medio Rural y política Agraria, Marcelino Marcos, interviene en la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y política Agraria, Marcelino Marcos, ha manifestado este martes en el pleno que los ganaderos "no se merecen una oposición que tenga una visión del medio rural de vuelo gallináceo".

Marcos Líndez respondía así al diputado del PP, Luis venta Cueli, que le ha preguntado si cree que los ganaderos asturianos se merecen que les llame llorones.

El consejero ha reiterado que "afortunadamente, a lo largo de estos últimos años, con carácter general, en materia de precios, en materia de reducción de costes, vamos bien" y ha añadido que es necesario "hacer una reflexión mirando en el medio y en el largo plazo", algo que el PP es incapaz de realizar. "Ustedes tienen esa visión, como les decía en mi primera contestación, de vuelo gallinaceo, en la inmediatez", dijo.

Así, el consejero ha pedido al PP que "por una vez tengan altura de miras".

Por su parte Luis Venta Hay ha manifestado que "hay que tener la cara de cemento armado para echar en cara a los ganaderos que no dicen nada cuando se ganan dinero".

"Hay que tener mucha cara. Y lo dice precisamente además en un momento en el que hay una bajada de precios en la leche, hay una subida de los precios como consecuencia de la crisis o de la guerra en Irán", dijo el diputado del PP que ha criticado que para el Gobierno los "lamentos de los ganaderos" sean invisibles.

Ha asegurado que este consejero "está amortizado en todos los sentidos" y ya nadie se fíe ni de él ni de este Gobierno. "Ni confían ni se fían, porque usted, además de llevar el caos a su consejería, le falta respeto con sus afirmaciones. El sector ya solo está esperando que la pesadilla de este Gobierno antiganadero se acabe cuanto antes", dijo el diputado del PP.