Medio Rural destina 300.000 euros a asesoría y calidad en las explotaciones lecheras

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OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha concedido 300.000 euros en ayudas para que las explotaciones ganaderas de leche accedan a servicios de asesoría y participen en procesos de certificación de calidad.

Las subvenciones se distribuyen entre dos entidades beneficiarias: Central Lechera Asturiana S.A.T. 471, que recibe 289.439 euros, y Campoastur Productos y Servicios Sociedad Cooperativa Asturiana, que obtiene 10.560 euros. La primera presta este servicio a 743 explotaciones y la segunda a otras 40, por lo que esta medida beneficia a 783 profesionales.

Según el principado las ayudas permiten financiar distintas actuaciones para mejorar el funcionamiento y la eficiencia.

Entre ellas figuran la revisión de los equipos de ordeño y los tanques de refrigeración, la vigilancia y detección de gérmenes causantes de mamitis, los análisis de sensibilidad a antibióticos y los controles de calidad del agua.

La convocatoria también incluye el asesoramiento y análisis en áreas como la eficiencia energética, para optimizar el consumo de las explotaciones, así como en la automatización de los sistemas de ordeño robotizado. Esta última línea beneficia a siete explotaciones de Campoastur.

Con esta línea de subvenciones, el Principado respalda la modernización de las explotaciones lecheras y avanza en los compromisos recogidos en el Pacto por el Medio Rural de Asturias, que contempla el impulso de ayudas específicas para mejorar la capacidad técnica, la eficiencia y la digitalización, el bienestar animal y la bioseguridad de las explotaciones.

La resolución de concesión, correspondiente a la convocatoria de 2026, se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa): https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/11/10/2026-08951....

El plazo para presentar la documentación justificativa de las ayudas concedidas finaliza el próximo 20 de noviembre.